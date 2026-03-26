Prima pagină » Actualitate » Când se sacrifică mieii de Paște. Ce preferințe există pe piața internă și ce animale pleacă la export

Galerie Foto 6

Când se sacrifică mieii de Paște. Mai sunt aproape trei săptămâni până la sosirea Sărbătorilor Pascale, iar crescătorii de ovine au început să pregătească animalele care urmează să fie sacrificate. Altfel, o altă parte dintre animale vor pleca la export, susțin ei. Iată ce preferințe există pe piața internă.

Paștele se apropie cu pași repezi, iar printre alimentele consumate de cetățenii români, la masa Sărbătorilor Pascale, se numără carnea de miel. În această perioadă, crescătorii de ovine își pregătesc animalele pentru a fi sacrificate. Altfel, o parte dintre acestea vor pleca la export. Preferințele românilor au fost puse sub observație și s-a constatat faptul că aceștia preferă mieii mici, până în 25 de kilograme.

Ce preferă consumatorii români?

Pe de altă parte, la export pleacă animale care au 27-30 de kilograme (sau chiar peste această greutate). Animalele ajung în țări precum Algeria, Iordania, precum și Arabia Saudită. La momentul actual, prețul per kilogram (în viu) este de 24-25 de lei, susține Nicolae Cioranu, președintele Federației Romovis, care activează și drept crescător de ovine în județul Arad.

La momentul actual, nu au început sacrificările pentru mieii de Paște

„Acum în viu pleacă cu 24-25 de lei, atât se încarcă. Au plecat în Arabia Saudită, Iordania. Am înțeles că sunt contracte în derulare în Algeria”, a spus Nicolae Cioranu, pentru Agrointel.

Mieii mai mari ajung la export, în timp ce pe piața internă rămân la vânzare cei de maximum 25 de kilograme.

„În România nu se mănâncă miei mari. În schimb la export pleacă animalele chiar și de peste 30 de kilograme. Acum o săptămână-două se cumpărau de la 27 de kilograme în sus, ca până în luna mai când pleacă efectiv să ajungă la o greutate și mai mare. În schimb pentru piața internă se caută animale de 20-25 de kilograme”, a spus președintele Federației Romovis.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto / Marius Dumbraveanu; Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe