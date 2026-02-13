Prima pagină » Actualitate » Orașul cu cei mai slabi șoferi din România. 4 din 5 candidați pică examenul auto

Orașul cu cei mai slabi șoferi din România. 4 din 5 candidați pică examenul auto

13 feb. 2026, 17:10, Actualitate
Orașul cu cei mai slabi șoferi din România. 4 din 5 candidați pică examenul auto
Galerie Foto 2

Conform statisticilor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), în România există un oraș în care există cei mai slabi șoferi. Mai exact, 4 din 5 candidați pică examenul auto.

Este vorba despre Iași, locul unde cei mai mulți candidați au constant cea mai mică rată de promovare… „din prima”. Așadar, acest oraș din Moldova deține recordul negativ la capitolul promovabilitate „din prima încercace”, cu o rată care deseori scade sub 20%.

Cu alte cuvinte, doar 1 din 5 candidați promovează examenul auto „din prima”, în timp ce 4 din 5 îl pică.

Pe locul doi se află orașul Pitești. După scandalul celebru al permiselor auto, de acum câțiva ani, aici monitorizarea a devenit extrem de strictă, iar acum rata de promovare oscilează în jurul valorii de 23.5%.

Autorul mai recomandă:

Trucul pe care ar trebui să îl ia in considerare toți șoferii. Ceapă și oțet în mașină pe toată perioada iernii

Ce se întâmplă dacă circuli cu permisul de conducere expirat. Șoferii trebuie să fie foarte atenți la acest aspect 

Amenzi de până la 1.300 de lei pentru o simplă greșeală în trafic. Toți șoferii trebuie să cunoască această regulă

Codul Rutier 2026 | Ai prioritate când ieși din parcare, benzinărie sau curte? Ce arată legea

Atenție, șoferi! Noua fraudă cu rovinieta care te poate lăsa fără bani

Ce riscă șoferii care circulă fără rovinietă sau cu una expirată. Legea este clară, în astfel de cazuri

Schimbări majore la nivelul Europei pentru permisul de conducere la vârste înaintate

Presiunea corectă din anvelope când temperaturile scad sub 0 grade. Cum conduci în siguranță pe timp de iarnă

Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR

Ce sancțiuni riscă șoferii care nu aprind luminile de ceaţă atunci când condiţiile meteo o impun sau le folosesc abuziv. Polițiștii nu iartă abaterile

Recomandarea video

Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
„Nu mai e ca înainte”. Mărturiile românilor dintr-o țară europeană renumită până de curând pentru nivelul de trai
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Aliații NATO nu mai consideră că SUA contribuie la descurajarea inamicilor. „Cei mai sceptici” membri, conform unui sondaj Politico
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un nou studiu sugerează că viața nu ar fi apărut pe Pământ cum credeam până acum
VIDEO EXCLUSIV Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
17:19
Gabriela Folcuț, director executiv ARB: “Interoperabilitatea și competențele digitale sunt marile vulnerabilități ale României”
FLASH NEWS Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
REACȚIE PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
EXCLUSIV Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
FLASH NEWS „Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
17:02
„Nu vreau să vă pierd”, le spune Merz, din Germania, statelor balcanice care vor să adere la UE. „Cineva este împotrivă, dar trebuie să depășim asta“
SCANDAL Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
16:57
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”

Cele mai noi

Trimite acest link pe