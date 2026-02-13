Orașul cu cei mai slabi șoferi din România. 4 din 5 candidați pică examenul auto

Conform statisticilor Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), în România există un oraș în care există cei mai slabi șoferi. Mai exact, 4 din 5 candidați pică examenul auto.

Este vorba despre Iași, locul unde cei mai mulți candidați au constant cea mai mică rată de promovare… „din prima”. Așadar, acest oraș din Moldova deține recordul negativ la capitolul promovabilitate „din prima încercace”, cu o rată care deseori scade sub 20%.

Cu alte cuvinte, doar 1 din 5 candidați promovează examenul auto „din prima”, în timp ce 4 din 5 îl pică.

Pe locul doi se află orașul Pitești. După scandalul celebru al permiselor auto, de acum câțiva ani, aici monitorizarea a devenit extrem de strictă, iar acum rata de promovare oscilează în jurul valorii de 23.5%.

