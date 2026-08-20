Care este cel mai vândut produs din benzinăriile romanești, de fapt. Nu este benzina.

Benzinăriile din România s-au transformat din simple stații de alimentare în adevărate magazine de proximitate. Pe lângă carburant, clienții cumpără cafea, produse alimentare, băuturi, produse de tutun și diverse produse de consum imediat.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Deși am putea crede că benzina și motorina sunt cele mai vândute produse dintr-o benzinărie, nu este așa. De fapt, un alt produs generează un volum de vânzări semnificativ mai mare decât carburanții.

În ceea ce privește produsele din interiorul magazinelor de benzinărie, țigările și produsele din tutun generează de departe cele mai mari vânzări ca valoare și volum de tranzacții.

Țigările reprezintă, de departe, cel mai bine vândut produs non-carburant. Sunt produse cumpărate frecvent, de multe ori la opriri scurte, iar benzinăriile au avantajul disponibilității și al programului extins.

Dintre carburanți, cel mai bine vândut produs nu este benzina, ci motorina. Motorina este lider detașat pe piața din România. Datorită flotelor comerciale, transportatorilor și preferinței istorice a românilor pentru motoare diesel, volumul de motorină vândut depășește de câteva ori volumul de benzină.

În ceea ce privește produsele alimentare, cele mai bine vândute produse din benzinării sunt cafeaua și hotdog-ul. Cafeaua este cel mai achiziționat produs de impuls. În marile rețele, OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, se vând zeci de mii de cafele zilnic. De asemenea, hotdog-ul este de departe cel mai bine vândut preparat cald din benzinării, urmat îndeaproape de sandvișurile ambalate.