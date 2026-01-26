Prima pagină » Actualitate » Am făcut calculul complet. Ce salariu primește un administrator de bloc în București, în 2026

26 ian. 2026, 16:59, Actualitate
Salariul unui administrator de bloc din București are salariul în funcție de mărimea blocului. Gândul a făcut calculul veniturilor, pentru anul 2026. Iată câteva exemple:

  • blocuri mici (sub 30 apartamente): 1.000-1.800 lei;
  • blocuri medii (50 – 100 apartamente): 2.500-4.500 lei;
  • complexuri rezidentiale mari: 6.000 – 8.000 lei.

Factori care influențează suma:

a) casieria: Dacă administratorul încasează și banii fizic la program, salariul crește cu aproximativ 20-30%.
b) Certificări: Administratorii atestați și cu experiență în legislația actualizată (Legea 196/2018) sunt plătiți mai bine.
c) Zona: În zone precum nordul Capitalei sau complexurile noi din sectorul 1 și 2, tarifele sunt cu până la 40% mai mari față de blocurile vechi din cartierele periferice.

