Prima pagină » Actualitate » Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

20 ian. 2026, 13:42, Actualitate
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun
Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara

Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara, acum, în ianuarie 2026? A fost scoasă la vânzare o locuință care are 12 metri pătrați utili. Garsoniera poziționată în zona Take Ionescu se află la etajul 3 din 5 și, momentan, este închiriată (130 euro/lună).

În apropiere se află Poliția Județeană (IPJ), dar și Facultatea de Medicină. Potrivit anunțului postat pe o platformă destinată imobiliarelor, garsoniera se află „la doar câteva minute distanță față de stații ale mijloacelor de transport în comun, magazine, farmacii și grădiniță”. Garsoniera este scoasă la vânzare la prețul de 17.500 de euro.

„În fața imobilului există posibilitatea de parcare. Garsoniera este perfectă pentru cineva la început de drum sau pentru investiție. Este deja închiriată cu 130 euro/lună. Dispune de aproximativ 12 mpu. Se află la etajul 3 din 4 (etaj intermediar)”, se arată în anunț.

Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara: chiuvetă cu instant / foto: imobiliare.ro

Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara

La momentul actual, ar fi cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Potrivit agenției imobiliare, locuința dispune și de o cabină de duș, precum și de instatn la chiuvetă. Balconul și baia sunt la comun. În anunț se mai precizează că o baie poate fi amenajată și în interior, în cei 12 metri pătrați utili.

„Dispune de cabină de duș si instant la chiuvetă, pentru apă caldă. Baia este la comun, curată și îngrijită, dar există posibilitatea amenajării și în interior. Lângă garsonieră regăsim balconul comun, renovat recent. Camera a fost complet renovată în urmă cu 3-4 ani. În urma renovării complete, s-au schimbat toate instalațiile electrice și sanitare, podelele, ușa și geamul. Toate fiind noi și de calitate. Este izolată complet pe interior”, se mai arată în anunț.

Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

Garsonieră în Timișoara

Cartierele din Timișoara în care se află cele mai scumpe chirii se numără Central (600 euro/lună), Take Ionescu (500 euro/lună) și Tipografilor (500 euro/lună). Pe de altă parte, un metru pătrat în Take Ionescu costă 2.294 de euro, iar în Central costă 2.556 de euro, arată Libertatea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Imobiliare.ro

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
14:21
Șeful Armatei Române vrea ca populația să fie pregătită de război: „Trebuie să avem o populaţie pregătită pentru susținerea unui efort de război”
ECONOMIE Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
14:07
Cât plătește la factura de energie o româncă stabilită în Malaga. „În apartament e un frig de mori”
ANALIZĂ Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul
13:20
Orașele cu cea mai bună calitate a vieții din România. Cine conduce clasamentul
EXCLUSIV Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic
13:10
Diana Buzoianu, PR marca USR pe Facebook despre poluarea din România. Ministra Mediului se lăuda anul trecut că a semnat un ordin prin care vom ști în timp real calitatea aerului, dar, în realitate, nu s-a schimbat nimic
AUTO Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare
13:01
Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Ar putea Inteligența Artificială să distrugă jurnalismul?
CONTROVERSĂ Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
14:22
Marius Manole anunță că se teme să mai recite public poezii de Nichita Stănescu din cauza “extremiștilor”. La ce vers face referire actorul
FLASH NEWS Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
14:01
Prima reacție a Kremlinului după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitatea Republicii Moldova”
ULTIMA ORĂ Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
13:26
Rusia anunță o nouă ordine mondială. Serghei Lavrov: „Ordinea mondială impusă de Occident a colapsat. Acum funcționează legea celui mai puternic”
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
13:20
Picturi ascunse, alături de aur și diamante, în bijuterii vechi și de 200 de ani, în noile licitații de la Artmark
DECIZIE Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
13:15
Republica Moldova a inițiat procesul de ieșire din CSI
ULTIMA ORĂ Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”
13:14
Ursula von der Leyen anunță o nouă Europa de la Davos: „Nostalgia nu va readuce vechea ordine mondială. Sunt schimbări seismice. Construim o Europă independentă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe