Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Are 12m² utili, dușul este lângă pat, iar baia și balconul sunt la comun

Cât costă cea mai ieftină garsonieră din Timișoara, acum, în ianuarie 2026? A fost scoasă la vânzare o locuință care are 12 metri pătrați utili. Garsoniera poziționată în zona Take Ionescu se află la etajul 3 din 5 și, momentan, este închiriată (130 euro/lună).

În apropiere se află Poliția Județeană (IPJ), dar și Facultatea de Medicină. Potrivit anunțului postat pe o platformă destinată imobiliarelor, garsoniera se află „la doar câteva minute distanță față de stații ale mijloacelor de transport în comun, magazine, farmacii și grădiniță”. Garsoniera este scoasă la vânzare la prețul de 17.500 de euro.

„În fața imobilului există posibilitatea de parcare. Garsoniera este perfectă pentru cineva la început de drum sau pentru investiție. Este deja închiriată cu 130 euro/lună. Dispune de aproximativ 12 mpu. Se află la etajul 3 din 4 (etaj intermediar)”, se arată în anunț.

Cea mai ieftină garsonieră din Timișoara

La momentul actual, ar fi cea mai ieftină garsonieră din Timișoara. Potrivit agenției imobiliare, locuința dispune și de o cabină de duș, precum și de instatn la chiuvetă. Balconul și baia sunt la comun. În anunț se mai precizează că o baie poate fi amenajată și în interior, în cei 12 metri pătrați utili.

„Dispune de cabină de duș si instant la chiuvetă, pentru apă caldă. Baia este la comun, curată și îngrijită, dar există posibilitatea amenajării și în interior. Lângă garsonieră regăsim balconul comun, renovat recent. Camera a fost complet renovată în urmă cu 3-4 ani. În urma renovării complete, s-au schimbat toate instalațiile electrice și sanitare, podelele, ușa și geamul. Toate fiind noi și de calitate. Este izolată complet pe interior”, se mai arată în anunț.

Cartierele din Timișoara în care se află cele mai scumpe chirii se numără Central (600 euro/lună), Take Ionescu (500 euro/lună) și Tipografilor (500 euro/lună). Pe de altă parte, un metru pătrat în Take Ionescu costă 2.294 de euro, iar în Central costă 2.556 de euro, arată Libertatea.

