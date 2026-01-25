Prima pagină » Social » Cea mai mică pensie din România. Categoria socială umilită cu suma derizorie

25 ian. 2026, 17:35, Social
Potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), numărul pensionarilor din România a ajuns, în luna decembrie 2025, la 4.699.559 persoane, în creștere cu 4.279 față de luna noiembrie.

Pensia medie plătită la nivel național s-a situat la 2.778 de lei, informează stirileprotv.ro.

Statul a plătit, în total, drepturi de pensie în valoare de 13,053 miliarde de lei.

Datele CNPP arată că peste jumătate de milion dintre pensionari, adică 534.467 de persoane, au lucrat în domeniul agricol și primesc o pensie medie de doar 720 de lei.

Cea mai mare pondere o au pensionarii la limită de vârstă, respectiv 3.788.189 de persoane, dintre care 2.163.045 sunt femei.

Pentru această categorie, pensia medie a fost de 3.109 lei. Pensia anticipată a fost încasată, în luna decembrie 2025, de 66.391 de persoane, cu o pensie medie de 2.579 de lei.

Totodată, 397.601 persoane au primit pensie de invaliditate, valoarea medie fiind de 1.094 lei.

Dintre acestea, 46.096 de persoane încadrate în gradul I de invaliditate au primit, în medie, 958 de lei.

Pe de altă parte, pensia de urmaș a fost acordată unui număr de 447.283 de persoane, cu o pensie medie de 1.502 lei.

Ajutor social au primit doar 95 de pensionari, suma medie fiind de 540 de lei, informează sursa citată.

