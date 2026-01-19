Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă

Cazul bizar al unui pensionar român. Deși a acumulat peste 30 de ani de muncă, cetățeanul s-a trezit cu o pensie mică, aspect care a creat o revoltă pe un forum dedicat pensionarilor.

Un pensionar român s-a trezit cu o pensie cu puțin mai mare decât cea minimă (socială), după mai bine de 30 de ani de muncă. Pe un forum dedicat pensionarilor a pornit o întreagă revoltă, în urma sumei pe care cetățeanul a primit-o. Nu este singurul, căci și o altă persoană a expus același lucru.

Pensie de 1.373 de lei, la un stagiu contributiv de 30 de ani

În primul caz, pensionarul român, care are un stagiu contributiv de fix 30 de ani, a primit o pensie de 1.373 de lei, puțin mai mare față de cea minimă (1.281 de lei) care se acordă după doar 15 ani în câmpul muncii. Pentru cele trei decenii de contributivitate, a primit 14,7 puncte pentru care a plătit contribuții. De asemenea, pentru cei 30 de ani, a primit 2,25 de puncte de stabilitate (5 x 0,25). În total, a strâns aproape 17 puncte.

Cele 17 puncte se înmulțesc cu 81 lei (valoarea punctului de referință), pentru a calcula pensia.

Un alt caz aduce în atenție o situație similară. Un alt pensionar a primit o pensie de 1.590 de lei, după 31 de ani de cotizații. A avut un salariu un pic mai mare față de celălalt pensionar și a strâns 17 puncte de contributivitate și 2,75 de puncte de stabilitate. În total, a avut 19,75 de puncte, arată Newsweek.ro.

Potrivit sursei citate, există o posibilitate ca pensiile menționate mai sus să fie mai scăzute deoarece beneficiarii au avut mulți ani cu venituri nepermanente, precum munca în acord, orele suplimentare sau cele de noapte. În condițiile în care aceste venituri au fost realizate înainte de anul 2001, este necesar ca ele să fie dovedite prin documente depuse la Casa de Pensii.

