Prima pagină » Actualitate » Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă

Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă

19 ian. 2026, 16:21, Actualitate
Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă

Cazul bizar al unui pensionar român. Deși a acumulat peste 30 de ani de muncă, cetățeanul s-a trezit cu o pensie mică, aspect care a creat o revoltă pe un forum dedicat pensionarilor.

Un pensionar român s-a trezit cu o pensie cu puțin mai mare decât cea minimă (socială), după mai bine de 30 de ani de muncă. Pe un forum dedicat pensionarilor a pornit o întreagă revoltă, în urma sumei pe care cetățeanul a primit-o. Nu este singurul, căci și o altă persoană a expus același lucru.

Pensie de 1.373 de lei, la un stagiu contributiv de 30 de ani

În primul caz, pensionarul român, care are un stagiu contributiv de fix 30 de ani, a primit o pensie de 1.373 de lei, puțin mai mare față de cea minimă (1.281 de lei) care se acordă după doar 15 ani în câmpul muncii. Pentru cele trei decenii de contributivitate, a primit 14,7 puncte pentru care a plătit contribuții. De asemenea, pentru cei 30 de ani, a primit 2,25 de puncte de stabilitate (5 x 0,25). În total, a strâns aproape 17 puncte.

Cele 17 puncte se înmulțesc cu 81 lei (valoarea punctului de referință), pentru a calcula pensia.

A primit o pensie de doar 1.373 de lei / foto: Casa de Pensii

A primit o pensie de doar 1.373 de lei / foto: Casa de Pensii

Un alt caz aduce în atenție o situație similară. Un alt pensionar a primit o pensie de 1.590 de lei, după 31 de ani de cotizații. A avut un salariu un pic mai mare față de celălalt pensionar și a strâns 17 puncte de contributivitate și 2,75 de puncte de stabilitate. În total, a avut 19,75 de puncte, arată Newsweek.ro.

Potrivit sursei citate, există o posibilitate ca pensiile menționate mai sus să fie mai scăzute deoarece beneficiarii au avut mulți ani cu venituri nepermanente, precum munca în acord, orele suplimentare sau cele de noapte. În condițiile în care aceste venituri au fost realizate înainte de anul 2001, este necesar ca ele să fie dovedite prin documente depuse la Casa de Pensii.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Casa de Pensii

Recomandarea video

Citește și

SURSE Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
16:25
Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
SURSE Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
16:06
Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
INEDIT Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
15:46
Ultima modă în materie de Escape Room: Realitatea virtuală. „Poți să fii în spațiu, sub apă sau să lupți cu un „final boss”. Cât costă o oră de joc
ECONOMIE Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
15:42
Anunțul oficial al Ministrului Muncii. Ce sprijin se va acorda pentru pensionari, după ce creșterile de pensii nu au fost indexate cu inflația
INCIDENT Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
15:13
Cel de-al doilea salvator al fetiței căzute în lacul din Parcul din Craiova face dezvăluiri: ”Tatăl nu trebuie blamat”
INEDIT Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția
15:11
Un aeroport abandonat din Canada va fi transformat într-un oraș modern. La cât va ajunge investiția
Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Soarele a dezlănțuit o erupție colosală de clasă X în direcția Pământului
SURSE Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
16:29
Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
EXCLUSIV Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
16:23
Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
NEWS ALERT Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
16:07
Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
NEWS ALERT Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
15:54
Coaliția a decis să-și asume răspunderea în Parlament pe reforma administrației – SURSE
REACȚIE Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
15:46
Starmer respinge amenințările lui Trump cu tarife vamale pentru Europa: „Războiul comercial nu este în interesul nimănui”
EXCLUSIV Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”
15:43
Cristoiu explică de ce nu merge Nicușor Dan la Davos. ”Niciodată România nu a avut ghinionul unui asemenea președinte”

Cele mai noi

Trimite acest link pe