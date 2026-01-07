Cum să scapi de gheața formată pe oglinzile mașinii. Care este cea mai simplă şi ieftină metodă

Ți se formează gheață pe oglinzile mașinii și vrei să scapi rapid de ea? Cauți o metodă prin care poți preveni formarea gheții pe suprafața respectivă? Odată cu schimbarea vremii, apariția ploii înghețate, a zăpezii și a temperaturilor scăzute, șoferii întâmpină noi provocări. Specialiștii aduc în atenție o metodă simplă și ieftină care te-ar putea ajuta la prevenirea înghețării, iar totul este legat de utilizarea unui obiect de îmbrăcăminte.

În primul rând, pentru a scăpa de apa înghețată de pe oglinzi trebuie să folosești o racletă specială. Altfel, poți porni încălzirea ori poți folosi o soluție din apă amestecată cu alcool izopropilic sau spirt. Se pulverizează, se lasă soluția să acționeze, iar gheața va începe să dispară. Apoi, poți curăța oglinzile.

În schimb, specialiștii vin și cu o metodă simplă și ieftină care te-ar putea ajuta la prevenirea formării gheții pe oglinzile mașinii.

Prevenirea formării gheții pe oglinzile mașinii

Ben Welham, un expert de la o companie auto din UK, a adus în atenție un truc optim. Și anume, să se folosească un singur articol vestimentar – șosetele. El recomandă ca oglinzile mașinii să fie înfășurate în șosete cu o noapte înainte de a porni la drum. Prin intermediul acestei metode, gheața nu se va mai forma pe suprafața oglinzilor. Deși ar putea fi privită precum o metodă bizară, ar fi eficientă.

„Folosirea șosetelor poate atrage priviri ciudate din partea vecinilor, dar este eficientă. O pereche de șosete vechi poate economisi minute prețioase în diminețile geroase. Nu uitați să le scoateți înainte de a porni la drum”, spune expertul, scrie Express.co.uk.

De altfel, pentru a elimina condensul din mașini, șoferii pot utiliza oțet alb cu apă. Poți prepara o soluție din două căni cu apă cu două căni de oțet alb și câteva picături de detergent de vase.

„O modalitate excelentă de a elimina condensul și de a preveni reapariția acestuia este amestecarea unei soluții acasă. Pulverizați-o direct pe fereastră. Oțetul alb creează o barieră protectoare, iar săpunul reduce tensiunea superficială a picăturilor”, afirmă experții.

Sursă foto: Envato