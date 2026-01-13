Prima pagină » Auto » Trucuri eficiente pentru a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii. De ce să nu folosești apă caldă pe parbriz

13 ian. 2026, 13:41, Auto
Te-ai gândit vreodată care ar fi cele mai eficiente trucuri care să te ajute la a-ți dezgheța rapid mașina, în timpul iernii? Există și câteva aspecte pe care nu ar trebui să le faci, pentru a evita eventuale neplăceri. Odată cu venirea dimineților geroase, dezghețarea mașinii poate fi o adevărată provocare, mai ales când te grăbești. Vezi mai jos și de ce nu ar fi bine să folosești apă caldă pe parbriz.

Există câteva trucuri care pot fi luate în considerare, dacă dorești să îți dezgheți rapid mașina. Odată cu venirea nopților și a dimineților geroase, o peliculă de gheață se poate forma pe parbriz, oglinzi, precum și pe alte componente ale autoturismelor. Totuși, trebuie să se evite și anumite greșeli, pentru a nu avaria mașina. De exemplu, specialiștii susțin că nu este bine să torni apă caldă pe parbriz (chiar dacă pare un truc eficient), deoarece pot fi produse fisuri sau sticla se poate sparge direct. Motivul este simplu: diferența bruscă de temperatură.

În schimb, pot fi abordate alte trucuri rapide pentru a dezgheța mașina, iarna. De exemplu, specialiștii recomandă să se utilizeze spray-uri pentru dezghețarea parbrizului. Ei relevă faptul că sunt soluții eficiente care ajută la topirea gheții, fără să fie afectat parbrizul.

Altfel, o altă opțiune reprezintă racleta. Utilizarea unui astfel de instrument poate fi utilă, însă fără să se aplice presiune excesivă. Înainte de a folosi clasica racletă, este important ca parbrizul să fie ușor încălzit.

De asemenea, pornirea motorului la dezghețare poate fi un pas eficient, însă trebuie să ai răbdare până activezi sistemul de dezaburire. Poate fi deschis după câteva minute. Pentru a preveni înghețarea autoturismului peste noapte, pot fi folosite huse exterioare pentru parbriz, iar ștergătoarele pot fi ridicate. De asemenea, ar putea ajuta și parcarea mașinii într-un loc ferit de vânt, arată b1tv.ro.

Sursă foto: Shutterstock / rol ilustrativ

