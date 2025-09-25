Cristian Pistol – director general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) SA – anunță că stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani- Bacău (#A7) a depășit 80%.

Directorul general CNAIR a specificat, pe pagina sa de Facebook, și ce lucrări desfășoară, în acest moment, UMB Spedition.

„Pe cei 38,78 km ai acestui lot (care face parte din Autostrada Moldovei), unde antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu aproximativ 1500 de muncitori și 422 de utilaje, se desfășoară următoarele lucrări:

amenajare nod rutier Adjud (stadiul fizic este de 65%);

amenajare nod rutier Răcăciuni (stadiul fizic este 85%);

terasamente;

așternere de mixturi asfaltice și strat de uzură;

montare parapet metalic;

realizare marcaje rutiere;

montare panouri fonoabsorbante”, a precizat Cristian Pistol

Contract finanțat prin PNRR

Până la finalul acestui an – a mai specificat Cristian Pistol, circulația pe lotul 2 se va putea deschide cel puțin până la Adjud (17 km din cei aproape 39 km).

„Valoarea acestui contract, finanțat prin PNRR, este de 2,48 miliarde lei (fără TVA).

La ora actuală constructorul român lucrează pe toate cele 3 loturi ale tronsonului de autostradă Focșani – Bacău (95,9 km) cu aproximativ 4000 de muncitori.

Dacă se menține ritmul actual de lucru, anul viitor (2026) se va circula pe autostradă de la București la Pașcani, pe o distanță de 390 km (A3 – A7)”, a mai transmis directorul general CNAIR.

