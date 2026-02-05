Kaufland retrage din magazine un produs consumat foarte des de români. Un lot întreg a fost depistat cu bacteria Listeria monocytogenes

Kaufland retrage din magazinele sale un lot întreg de salată de icre cu caras și ceapă, după ce a fost detectată bacteria Listeria monocytogenes.

Potrivit Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), S.C. Negro 2000 SRL recheamă produsul Salată de icre cu caras și ceapă 75 g, lot 167KT, cu data expirării 25.02.2026. Decizia a fost luată din cauza detectării bacteriei Listeria monocytogenes.

Persoanele care au achiziționat acest produs sunt rugate să nu îl consume, ci să îl returneze la Serviciul Clienți din magazinul Kaufland de unde a fost cumpărat.

Contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

