Dimineți înfrigurate, nori și ceață. ANM, pentru Gândul: „Vor mai fi condiții de ploaie slabă”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în această dimineață, mai multe coduri galbene de ceață, pentru localități din județele Covasna, Hunedoara, Galați și Alba. În restul țării, harta meteorologică este „verde” și nu sunt alte avertizări nowcasting.

Gândul prezintă prognoza meteo pentru joi, 16 octombrie 2025, primită în exclusivitate de la meteorologul de serviciu al ANM.

„Nimic surprinzător pentru ziua de astăzi, vreme în general frumoasă, dar rece pentru această dată, îndeosebi dimineața, în nordul și centrul țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat ploi slabe în regiunile sudice și la munte . La altitudini mari vor fi precipitații mixte. Vînd slab și moderat, cu ușoare intensificări în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi mai ridicată față de ziua precedentă, îndeosebi în regiunile sudice – între 11 și 19 grade. Dimineața, pe arii restrânse va fi ceață.

În București, în prima parte a zilei, cerul va fi noros și vor mai fi condiții de ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil, vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima ușor mai ridicată față de ziua precedentă, 15 – 16 grade”, a precizat Constanța Vîlciu, meteorolog de serviciu ANM.

Unde s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură matinală

În această dimineață, la ora 07:00, ANM a publicat și harta temperaturilor înregistrate în România.

Au fost minus 4 grade Celsius la Miercurea Ciuc și minus 3 grade la Iezer. Cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat la Constanța – 12 grade Celsius.

În partea de vest a României au fost 5 grade la Oradea, 3 grade la Arad și 4 grade la Timișoara, cerul fiind senin. În noaptea de miercuri spre joi nu a plouat în nicio zonă a țării.

La București, la ora 7:00, se înregistrau 9 grade Celsius și nu erau semne de ploaie.

În Moldova au fost 2 grade la Vaslui și ceață, iar la Iași termometrele au arătat 6 grade celsius.

La Sibiu, în noaptea abia încheiată, au fost 0 grade Celsius, în timp ce în partea de sud a României, au fost 7 grade la Craiova, 10 grade la Drobeta-Turnu Severin și 9 grade la Călărași.

