Prima pagină » Actualitate » S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”

S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”

Cristian Lisandru
15 oct. 2025, 09:30, Actualitate
S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis încă de marți, pentru Gândul, că vremea se răcește, iar în multe zone ale țării și-au făcut apariția, din nou, și ploile. Precipitațiile nu sunt însemnate cantitativ, deocamdată, dar nu lipsește nici ceața, iar meteorologii au emis și un cod galben pentru localități din județul Suceava.

În exclusivitate pentru Gândul, Mihai Huștiu – meteorologul de serviciu ANM – a oferit prognoza pentru ziua de miercuri, 15 octombrie 2025.

„S-au întors ploile, dar sunt ploi foarte slabe astăzi, nu ne așteptăm la cine știe ce cantități de apă însemnate.  Va ploua mai ales pe sud-estul țării, pe la munte, cantități de apă mici, mai degrabă picură decât plouă.

Pe zona de munte vor fi preciptații mixte, și acestea foarte, foarte slabe cantitativ. Nu avem nimic deosebit în privința ploilor.

Dar avem parte de o vreme rece și astăzi. Temperaturi în 7 și 19 grade, poate un pic mai ridicate pe Oltenia.

În Capitală avem astăzi cel mult 14 grade. În mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade. E o vreme rece”, a precizat Mihai Huștiu – meteorologul de serviciu ANM – pentru Gândul.

Ceață ce determină vizibilitate redusă”

La ora 07.24, ANM a emis un COD GALBEN de ceață pentru mai multe localități din județul Suceava.

  • Valabil de la: 15.10.2025 ora 7:35 până la: 15.10.2025 ora 10:00.
  • În zona: Județul Suceava – Vatra Dornei, Broșteni, Fundu Moldovei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna.

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM, în această dimineață – la ora 07:00 – ploua în București, Ploiești, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Brașov și Sibiu.

  • La București erau 9 grade, în timp ce la Constanța și Medgidia se înregistrau 10, respectiv 12 grade Celsius.
  • Au fost minus 3 grade la Iezer, și 1 grad la Miercurea Ciuc.

La aceeași oră, erau 7 grade la Craiova, 8 grade la Drobeta-Turnu Severin, 9 grade la Buzău, 10 grade la Arad și Timișoara, 6 grade și cer senin la Oradea, 4 grade și cer senin la Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Mali a introdus o taxă de până la 10.000 de dolari pentru americanii care doresc să viziteze țara, fie în scop turistic, fie de afaceri
09:47
Mali a introdus o taxă de până la 10.000 de dolari pentru americanii care doresc să viziteze țara, fie în scop turistic, fie de afaceri
POLITICĂ Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!”
09:36
Diana Șoșoacă îl provoacă pe Ionuț Moșteanu în poligon: „Hai, Moștene! Te aștept la un tir! M-ai mobilizat total!”
ACTUALITATE Dan Diaconescu: „Atacul HIBRID presupune să postezi simultan pe toate platformele de social media”
09:35
Dan Diaconescu: „Atacul HIBRID presupune să postezi simultan pe toate platformele de social media”
SPORT „Naționala” României, cu un pas în barajul pentru „mondiale”. UPDATE: Cu cine pot juca „tricolorii” pentru un loc la CM 2026
09:29
„Naționala” României, cu un pas în barajul pentru „mondiale”. UPDATE: Cu cine pot juca „tricolorii” pentru un loc la CM 2026
ACTUALITATE Cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?”
09:27
Cine este și cum arată tânăra care este nevoită să cumpere două bilete de avion pentru a încăpea: „E natural?”
ACTUALITATE Modificări majore aduse Codului Rutier. Ce este permisul auto „digital” și ce trebuie să știe șoferii
09:19
Modificări majore aduse Codului Rutier. Ce este permisul auto „digital” și ce trebuie să știe șoferii
Mediafax
Trump îi acordă postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii activistului conservator Charlie Kirk
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Cancan.ro
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea”
Mediafax
HOROSCOP 15 octombrie 2025. Adevăruri care ies la lumină și decizii de neratat!
Click
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
Wowbiz
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
Antena 3
Titi Aur, despre mama ucisă pe trecerea de pietoni: “Și victima este vinovată, din perspectiva siguranței rutiere”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Cancan.ro
Ea e Elena, femeia ucisă pe trecerea de pietoni! Mai avea un băiețel de 10 ani acasă, care o suna continuu după ce își dăduse ultima suflare
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
KanalD
Cutremur de 4 grade pe scara Richter, azi dimineață, în România! În ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Noua Dacia Duster Pick-Up, deja pe șoselele din țară! „Este ea în sine o ROABĂ”, comentează oamenii pe FACEBOOK
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu, întâmpinat cu urale la Iași. A făcut anunțul care dă din nou speranțe susținătorilor: O mare onoare pentru mine!
Evz.ro
Cum a ajuns Bianca Drăgușanu iubita lui Cătălin Botezatu. Aventura din iulie 2009
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
Stirile Kanal D
„Voia șase copii și uterul soției intact!” Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța, care a decedat la scurt timp după naștere: „Nu e vina medicilor, ci a soțului”
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
HOROSCOP 16 octombrie 2025. Norocul este de partea Vărsătorilor! Li se îndeplinesc toate dorințele pe plan profesional și au parte de multe momente frumoase
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Descopera.ro
Comisia Europeană a actualizat cerințele pentru încărcătoare
SPORT David Popovici, MESAJ motivațional. „Mă gândesc la succes ca la o orchestră”
09:44
David Popovici, MESAJ motivațional. „Mă gândesc la succes ca la o orchestră”
EXTERNE TRUMP adresează un nou avertisment grupării HAMAS. „Se vor dezarma sau ne vom asigura noi de acest lucru”
09:35
TRUMP adresează un nou avertisment grupării HAMAS. „Se vor dezarma sau ne vom asigura noi de acest lucru”
SPORT Michael Schumacher, primul semn de VIAȚĂ după 12 ani de comă. Gestul surprinzător care a renăscut speranța fanilor F1
09:34
Michael Schumacher, primul semn de VIAȚĂ după 12 ani de comă. Gestul surprinzător care a renăscut speranța fanilor F1
CONTROVERSĂ „Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul
09:25
„Blestemul” coaliției? Alegerile din București intră în faza „Miorița”. Nu se fac în 2025, dar „baciul ungurean și cu cel vrâncean vor să-l omoare pe cel moldovean”. Cum au ajuns partidele puterii să fugă de temelia democrației: votul
SPORT Dinamo și Rapid, ÎNȚELEGERE cu doar câteva zile înainte de derby
09:24
Dinamo și Rapid, ÎNȚELEGERE cu doar câteva zile înainte de derby
SPORT Olăroiu, învins de Qatar, la Doha, în meciul decisiv pentru calificarea directă la CM 2026. „Urmează un proces complicat de baraje”
09:19
Olăroiu, învins de Qatar, la Doha, în meciul decisiv pentru calificarea directă la CM 2026. „Urmează un proces complicat de baraje”