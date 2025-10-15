S-au întors ploile, iar mercurul din termometre coboară. ANM, pentru Gândul: „E o vreme rece, în mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis încă de marți, pentru Gândul, că vremea se răcește, iar în multe zone ale țării și-au făcut apariția, din nou, și ploile. Precipitațiile nu sunt însemnate cantitativ, deocamdată, dar nu lipsește nici ceața, iar meteorologii au emis și un cod galben pentru localități din județul Suceava.

În exclusivitate pentru Gândul, Mihai Huștiu – meteorologul de serviciu ANM – a oferit prognoza pentru ziua de miercuri, 15 octombrie 2025.

„S-au întors ploile, dar sunt ploi foarte slabe astăzi, nu ne așteptăm la cine știe ce cantități de apă însemnate. Va ploua mai ales pe sud-estul țării, pe la munte, cantități de apă mici, mai degrabă picură decât plouă.

Pe zona de munte vor fi preciptații mixte, și acestea foarte, foarte slabe cantitativ. Nu avem nimic deosebit în privința ploilor.

Dar avem parte de o vreme rece și astăzi. Temperaturi în 7 și 19 grade, poate un pic mai ridicate pe Oltenia.

În Capitală avem astăzi cel mult 14 grade. În mod obișnuit ar trebui să avem spre 20 de grade. E o vreme rece”, a precizat Mihai Huștiu – meteorologul de serviciu ANM – pentru Gândul.

„Ceață ce determină vizibilitate redusă”

La ora 07.24, ANM a emis un COD GALBEN de ceață pentru mai multe localități din județul Suceava.

Valabil de la: 15.10.2025 ora 7:35 până la: 15.10.2025 ora 10:00.

până la: În zona: Județul Suceava – Vatra Dornei, Broșteni, Fundu Moldovei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna.

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM, în această dimineață – la ora 07:00 – ploua în București, Ploiești, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Brașov și Sibiu.

La București erau 9 grade, în timp ce la Constanța și Medgidia se înregistrau 10, respectiv 12 grade Celsius.

Au fost minus 3 grade la Iezer, și 1 grad la Miercurea Ciuc.

La aceeași oră, erau 7 grade la Craiova, 8 grade la Drobeta-Turnu Severin, 9 grade la Buzău, 10 grade la Arad și Timișoara, 6 grade și cer senin la Oradea, 4 grade și cer senin la Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA AUTORULUI: