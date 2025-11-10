Prima pagină » Actualitate » Greșeala care îți aduce o amendă de până la 607 lei, atunci când îți parchezi mașina. Te poți alege și cu penalizări suplimentare

10 nov. 2025, 13:47, Actualitate
Greșeala care îți aduce o amendă de sute de lei / foto: colaj Shutterstock

Îți parchezi mașina pe locul vecinului chiar și pentru câteva minute? Greșeala ar putea să îți aducă o amendă de până la 607 lei, dar și alte taxe și penalizări suplimentare nedorite. Orașele devin tot mai aglomerate, odată cu creșterea numărului de autoturisme, iar locurile disponibile pentru a le parca este tot mai mic. De aceea, există situații în care autovehiculele ajung să fie parcate fie în locuri nepermise, fie chiar pe cele plătite de alți cetățeni.

Parcarea mașinii într-un loc apropiat domiciliului poate fi o reală provocare pentru mulți cetățeni. De aceea există momente când șoferii ajung să își lase mașinile în spații neautorizate parcării, în locuri care obturează accesul echipajelor de intervenție sau chiar pe locurile altor vecini. Vezi AICI care este cel mai scump loc de parcare de reședință din România.

Amenzi pentru șoferii care parchează pe locurile vecinilor

Acest aspect atrage, însă, sancțiuni. Chiar și parcarea pentru câteva minute pe locul unui vecin ar putea să aducă sancțiuni. Motivul este cât se poate de simplu: locurile de parcare rezidențiale sunt atribuite cetățenilor fie de primării, fie de firme private. Pentru acele locuri cetățenii plătesc taxe pentru închiriere.

Pe lângă amenda pentru parcarea pe un loc închiriat de altcineva se poate adăuga și o altă taxă nedorită. Și anume, cea pentru ridicare a autoturismului. Astfel, pe lângă sacțiunea de 405 – 607,5 lei, se adaugă această taxă care poate duce la un cost final de 1.000 de lei, în București. De asemenea, se pot adăuga și penalizări suplimentare în cazul șoferului care întârzie în a-și recupera vehiculul, scrie Playtech.

Sursă foto: colaj Shutterstock

