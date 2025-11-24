Prima pagină » Actualitate » Horațiu Potra a părăsit Parchetul General, după o oră. Reacția sfidătoare a mercenarului, când a fost întrebat ce a discutat cu anchetatorii

Horațiu Potra a părăsit Parchetul General, după o oră. Reacția sfidătoare a mercenarului, când a fost întrebat ce a discutat cu anchetatorii

24 nov. 2025, 11:22, Actualitate
Horațiu Potra a fost adus, în cursul dimineții de luni, 24 noiembrie 2025, la Parchetul General, fiind cercetat în dosarul de evaziune fiscală. Vă reamintim că în urmă cu doar trei zile, Curte de Apel București validase mandatele de arestare pe numele mercenarului, al fiului său, Dorian Potra, și al nepotului, Alexandru Potra.

Update 24 noiembrie 2025, ora 12:18. Horațiu Potra a părăsit sediul Parchetului General, după o oră.

„Ce le-ați spus anchetatorilor?”, a întrebat unul dintre jurnaliștii prezenți la Parchetul General.

„E vreme frumoasă afară”, a replicat Potra.

Potra a susținut că are „toate conturile închise”

Pe 20 noiembrie 2025, joi, cei trei au fost aduși din Dubai în România. Așa cum GÂNDUL menționa în ziua în care aceștia au fost aduși pe teritoriul țării, pe numele mercenarului a fost emis un mandat de arestare în lipsă, emis de autoritățile române în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale a României – lovitură de stat. AICI pot fi consultate mai multe detalii.

Unul dintre reporterii prezenți la Parchetul General l-a întrebat pe Horațiu Potra dacă motivul pentru care ținea banii în seifuri reprezintă neîncrederea în sistemul bancar. Mercenarul a precizat, scurt, că are „toate conturile închise”.

„Nu aveați încredere in sistemul bancar. De aceea tineați banii în seifuri?”, a fost întrebat de unul dintre reporterii prezenți la fața locului.

Horațiu Potra a răspuns: „Ce bani, dacă am toate conturile închise”.

Horațiu Potra a ajuns la Parchetul General (24 noiembrie 2025)

Ce a declarat Nicușor Dan, după ce mercenarul a fost adus în România

În data de 20 noiembrie 2025, după ce fostul luptător Potra a fost adus din Dubai, sub escortă, în România, Nicușor Dan, președintele României, a oferit o primă reacție.

„Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă angajamentul ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției. Apreciez efortul Ministerelor Justiției și Afacerilor Interne și tuturor instituțiilor internaționale care au cooperat pentru acest rezultat”, este mesajul postat de președintele României pe pagina sa de Facebook.

Sursă foto: GÂNDUL

