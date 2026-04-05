Ion Cristoiu: „Salvarea pilotului, o gură de oxigen pentru Donald Trump prins în Încurcătura mortală din Iran”

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu afirmă, în cea mai recentă pastilă video a sa, că „salvarea pilotului este o gură de oxigen pentru Donald Trump, prins în Încurcătura mortală din Iran”.

„Din câte se știe, așa-zisele teorii ale conspirației pun la îndoială debarcarea oamenilor pe Lună, sunt aproape sigur că pun la îndoială și misiunea Artemis . Sigur, pun la îndoială și faptul că Pământul face parte din sistemul solar. Dacă aș fi autor și susținător al teoriilor conspirației, aș spune că întreaga afacere numită doborârea unui avion F-15 deasupra Iranului de către forțele militare iraniene, catapultarea, căutarea și salvarea pilotului, un colonel , au fost puse la cale de Donald Trump. (…) Nu cred că există, în ultima vreme, operațiuni americane care să servească atât de mult lui Donald Trump, la ora actuală, precum operațiunea de salvare a pilotului .

Spuneam, la un moment dat, că dacă pentru a ieși din acest din această încurcătură sângeroasă, care este războiul împotriva Iranului, Donald Trump ar avea nevoie de finaluri hollywoodiene. Americanii sunt înnebuniți – probabil sunt sub influența filmelor proaste – gen «4 iulie» – după operațiuni din acestea spectaculoase, pe care numai armata lor pot să le facă, numai serviciile lor secrete pot să le facă, numai femeile lor pot să le facă, numai curcanii lor pot să facă. Normal!

(…) Vorbeam că Donald Trump a sesizat această nevoie a americanilor de filme care se petrec în realitate și asta, operațiunea de salvare, citiți numai după cum scrie… vă imaginați ce gură de oxigen a fost pentru el, căzut în încurcătura numită războiul cu Iran: «L-AM GĂSIT! Dragi concetățeni americani, în ultimele câteva ore, armata Statelor Unite a dus la sfârșit una dintre cele mai îndrăznețe operațiuni de căutare și salvare din istoria țării noastre. Acest războinic curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munții perfizi ai Iranului (…), fiind vânat de dușmanii noștri, care se apropiau tot mai mult, cu fiecare oră. (…) Dar nu a fost niciodată cu adevărat singur, deoarece comandantul său suprem, secretarul Apărării, șeful Statului Major interarme și colegii săi de luptă îi monitorizau poziția 24h/zi și planificau cu sârguință operațiunea de salvare».

(…) Repet, dacă aș susține teoriile conspiraționiste, parcă și vezi filmul. Numai armata americană putea face așa ceva… să îl răpească pe Maduro (Nicolas Maduro, fostul președinte al Venezuelei-n.r.), să îi salveze pe pilot și pe pilotul ăsta. Oricum, este o gură de oxigen. Din nenorocire, cu gura de oxigen nu se iese din încurcătură”, a spus Ion Cristoiu.