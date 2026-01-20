Mihai Neșu, adus la sapă de lemn de Bolojan. Ce impozit uriaș trebuie să plătească în 2026 și cum a reacționat când a aflat

Mihai Neșu (42 de ani) este nevoit să plătească un impozit uriaș în 2026, după noile decizii adoptate de Guvern. Fostul fotbalist se așteaptă ca activitatea centrului pe care îl administrează să fie afectată. Noua lege fiscală arată că fiecare primărie va avea posibilitatea să decidă dacă persoanele cu dizabilități vor mai beneficia de reduceri sau de scutiri fiscale.

După accidentarea teribilă din 10 mai 2011, când Mihai Neșu a rămas paralizat de la gât în jos ca urmare a unei fracturi de vertebră cervicală, fiind lăsat în scaun cu rotile, fostul fotbalist și-a propus să ajute persoanele cu dizabilități. Acum, de mai bine de un an, fostul fundaș gestionează un centru de recuperare prin care încearcă să ajute copiii și adulții cu dizabilități. Centrul este la marginea Oradei, iar costul de ridicare a fost de circa 7 milioane de euro.

Impozitul anual, în schimb, poate să afecteze activitatea centrului.

Mihai Neșu: „Va fi mult mai greu să îi ajutăm”

La începutul lui 2026, Mihai Neșu avea să primească o veste nu tocmai îmbucurătoare. Și anume, faptul că are de plătit, în fiecare lună, câte 3.000 de euro ca impozit pe clădirile din incinta centrului de recuperare, în urma deciziilor adoptate de Guvern. Ar însemna un total de plată de 36.000 de euro pe an, bani colectați doar pentru impozit.

Noua lege fiscală lasă la latitudinea fiecărei primării să decidă dacă persoanele cu dizabilități vor mai beneficia de reduceri sau de scutiri fiscale.

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite. Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. (…) Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a afirmat Neșu la Antena 3 CNN.

