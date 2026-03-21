Românii își arată solidaritatea față de apelul Ramonei Bruynseels: „ Mergeți până la capăt, dați dovadă de curaj și salvați România”

Zeci de mii de români s-au solidarizat cu mesajul transmis coaliției de guvernare de Ioana Ramona Bruynseels, deputat AUR. Prezentă la dezbaterea și votul pe buget, după o săptămână de discuții și tensiuni în Comisia pentru Buget-Finanțe, ea a luat cuvântul în plenul Parlamentului și a adresat un mesaj direct și clar celor care au votat împotriva pensionarilor, mamelor și copiilor României.

Videoclipul postat ulterior pe rețelele sociale a strâns zeci de mii de aprecieri, mii de distribuiri și comentarii, în doar câteva ore, potrivit Mediafax.

Deputatul AUR a început prin a le transmite parlamentarilor puterii că ar trebui „să le fie rușine”, precizând faptul că până și copiii de la grădiniță sunt „mai maturi” decât aleșii care se ceartă în fața camerelor, doar pentru a negocia ulterior „în spatele ușilor închise”.

„Și dacă așa e în politică și așa a fost până acum, de ce să fim noi mai buni și să facem politică în interesul oamenilor, în interesul celor care așteaptă de la noi să le aducem un plus de bine? Nu, facem în continuare ceea ce am făcut 35 de ani și iată unde am adus România. În calitate de femeie și de mamă și de colegă parlamentar, vreau să vă spun că mi este rușine de ceea ce am văzut că ați făcut și în Comisia de Buget și și aici. Cum puteți în continuare să mințiți așa românii? Cum puteți în continuare să le sfidați inteligența? Nu aveți acest drept”, a spus ea.

Apoi, aceasta a invocat valorile primite de la „bunicii noștri, de țăranii ăia” care, deși nu aveau multă școală, aveau principii și i-au învățat pe toți să nu îi facă „de rușine”.

În opinia sa, parlamentarii puterii au ales să voteze împotrivă sau să se abțină „cu lașitate”, acuzând coaliția de faptul că s-a „coalizat împotriva mamelor” și a bebelușilor din țara noastră.

Dar Ramona Ioana Bruynseels a vorbit și din perspectiva de fiică a unei mame pensionare, punctând refuzul de a ajuta această categorie este o lovitură dură, și a subliniat că sprijinul pensionarilor este un „drept legal”, nu un favor.

„Deși în ultimele zile la televizor ați spus întruna că îi ajutați, că veniți în sprijinul celor care sunt vulnerabili. Și astăzi ați fost puși în fața faptului împlinit. Puteați să votați. Dacă în două ore, după ce v-a fost frică că veți pleca de la guvernare și pierdeți puterea, ați putut să găsiți un miliard, puteați să găsiți și banii pentru a subvenționa și pentru a indexa pensiile. Dar n-ați făcut-o. De ce? Pentru că nu vreți. Pentru că voi știți exact unde sunt banii și de unde îi puteți lua”, a mai afirmat deputatul AUR.

În încheiere, Bruynseels a atras atenția asupra faptului că nu s-a făcut „nimic, nimic” pentru mame, copii sau pentru proiectele care conservă „românismul” și tradiția, avertizând că, prin acest comportament, coaliția și-a pierdut „întreaga demnitate”.

„Aveți suficientă experiență că voi sunteți cei care ați clădit structura bugetului care, iată, se perpetuează în același fel. Și astăzi, totuși, nici pentru copii, nici pentru mame, nici pentru pensionari și nici măcar pentru proiectele care îți menite să conserve românismul, tradiția și identitatea noastră culturală, n-ați făcut nimic. Nimic, stimați domni. Sunteți mândri? Și vă întreb în calitate de cetățean al României, de femeie, de mamă româncă, de colegă deputat. Românii se uită la noi și nu mai înțeleg nimic după ceea ce văd aici. Dacă mâine vă întoarceți la guvernare în același fel, v-ați pierdut întreaga demnitate și credibilitate. În seara asta ați făcut pasul spre o despărțire. Mergeți până la capă și dați dovadă de curaj și salvați România”, a fost mesajul acesteia.

