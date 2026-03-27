Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat, prin intermediul unui comunicat, mutarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar de la Teatrul Dolby situat pe Hollywood Boulevard, la Teatrul Peacock, alături de un acord inovator de difuzare pe YouTube.
Astfel, Premiile Oscar ale Academiei vor părăsi Hollywood-ul și se vor muta în centrul orașului Los Angeles, începând cu anul 2029, când vor fi transmise în premieră, în direct pe YouTube, a anunțat Academia, joi, potrivit Le Figaro.
Teatrul Peacock este o sală de concerte situată într-o vastă piață la în fața zgârie-norilor din centrul orașului Los Angeles, numită LA Live. Aceasta include și stadionul echipei Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena.
Decizia anunțată acum este valabilă timp de zece ani, ca parte a unui parteneriat cu AEG, compania care administrează acest loc cultural și sportiv.
„Pentru cea de-a 101-a ediție a Premiilor Academiei și nu numai, Academia este încântată să colaboreze îndeaproape cu AEG pentru a face din LA LIVE cadrul perfect pentru celebrarea noastră globală a cinematografiei, atât pentru publicul din sală, cât și pentru fanii filmelor din întreaga lume”, au declarat – într-un comunicat – președintele Academiei, Bill Kramer, și președintele Lynette Howell Taylor.
În acest an, filmul „One Battle After Another" a fost marele câștigător al premiilor Oscar din acest an.
