Schimbare majoră la Gala Premiilor Oscar. Academia de Arte și Științe Cinematografice a făcut anunțul

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat, prin intermediul unui comunicat, mutarea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar de la Teatrul Dolby situat pe Hollywood Boulevard, la Teatrul Peacock, alături de un acord inovator de difuzare pe YouTube.

Astfel, Premiile Oscar ale Academiei vor părăsi Hollywood-ul și se vor muta în centrul orașului Los Angeles, începând cu anul 2029, când vor fi transmise în premieră, în direct pe YouTube, a anunțat Academia, joi, potrivit Le Figaro.

Teatrul Peacock este o sală de concerte situată într-o vastă piață la în fața zgârie-norilor din centrul orașului Los Angeles, numită LA Live. Aceasta include și stadionul echipei Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena.

Parteneriat pe 10 ani pentru Premiile Oscar

Decizia anunțată acum este valabilă timp de zece ani, ca parte a unui parteneriat cu AEG, compania care administrează acest loc cultural și sportiv.

„Pentru cea de-a 101-a ediție a Premiilor Academiei și nu numai, Academia este încântată să colaboreze îndeaproape cu AEG pentru a face din LA LIVE cadrul perfect pentru celebrarea noastră globală a cinematografiei, atât pentru publicul din sală, cât și pentru fanii filmelor din întreaga lume”, au declarat – într-un comunicat – președintele Academiei, Bill Kramer, și președintele Lynette Howell Taylor.

În acest an, filmul „One Battle After Another” a fost marele câștigător al premiilor Oscar din acest an. Vezi lista completă a câștigătorilor…

Autorul mai recomandă:

Leonardo DiCaprio a dezvăluit adevărul despre mustața de la Oscar. Glumeții au spus că „a furat-o” de la Pedro Pascal

„Miresele“ de la Oscaruri: De ce au ales divele de la Hollywood să poarte numai alb la cel mai important eveniment al anului

Timothée Chalamet a fost umilit la Premiile Oscar 2026. Conan O’Brien a râs de el de față cu Kylie Jenner

Cillian Murphy, actorul principal din „Peaky Blinders”, a vorbit despre noul proiect din universul serialului

Recomandarea video

Citește și

EMISIUNI Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
10:30
Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
10:00
Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
AUTO Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
09:40
Se apropie sfârșitul schimbătorului de viteze. Când este preconizat să dispară mașinile cu transmisie manuală
NEWS ALERT Accident grav în Dâmbovița între un autobuz plin cu elevi și un TIR. 13 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
09:17
Accident grav în Dâmbovița între un autobuz plin cu elevi și un TIR. 13 persoane implicate. A fost activat Planul Roșu de Intervenție
FLASH NEWS Fritz, atac la Grindeanu: „Chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”
09:07
Fritz, atac la Grindeanu: „Chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Vance poate face cedări la negocieri pentru a-l salva pe Trump de această povară”
09:00
Dan Dungaciu: „Vance poate face cedări la negocieri pentru a-l salva pe Trump de această povară”
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
Povestea omului care a rămas fără soție și fără 100.000 de euro din cauza AI. „Eram fericit, aveam totul, acum sunt supărat pe mine”
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o anomalie neștiută până acum, adânc sub suprafața planatei Marte
JUSTIȚIE Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
10:39
Andrew Tate, în atenția poliției după redeschiderea unui dosar vechi. Ce acuzații i se aduc influencerului
Gândul de Vreme Schimbare radicală a vremii. Unde va ploua cu tunete și fulgere și unde va ninge. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:32
Schimbare radicală a vremii. Unde va ploua cu tunete și fulgere și unde va ninge. Prognoza actualizată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
SPORT Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
10:23
Tristețe în tabăra tricolorilor! Ianis Hagi: “Ne doare. Ne doream să fim la Mondiale. Capul jos şi la muncă”
RĂZBOI Trump pregătește o mobilizare masivă în războiul împotriva Iranului. Pentagonul ia în calcul suplimentarea forțelor cu încă 10.000 de militari
10:12
Trump pregătește o mobilizare masivă în războiul împotriva Iranului. Pentagonul ia în calcul suplimentarea forțelor cu încă 10.000 de militari
SPORT Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”
10:08
Mircea Lucescu a explicat cum s-a pierdut meciul de la Istanbul: „Dacă nu făcea greșeala aia…”
ANALIZA de 10 SUA vs UE în „războiul digital” pentru controlul internetului. Regulile europene, respinse vehement de Trump și Musk: „Extorcare” / „UE ar trebui desființată”
10:00
SUA vs UE în „războiul digital” pentru controlul internetului. Regulile europene, respinse vehement de Trump și Musk: „Extorcare” / „UE ar trebui desființată”

Cele mai noi

Trimite acest link pe