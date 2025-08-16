Scrisoarea misterioasă pe care Melania Trump i-a trimis-o lui PUTIN. Ce mesaj a avut Prima Doamnă a Americii

Melania Trump, soția președintelui SUA, a transmis o scrisoare personală liderului rus Vladimir Putin, în care a abordat problema copiilor ucraineni ajunși în Rusia sau în regiunile ocupate din estul Ucrainei, informează Reuters.

Trump i-a înmânat lui Vladimir Putin scrisoarea soției sale în timpul summit-ului de la Anchorage, Alaska, au precizat doi oficiali ai Casei Albe.

Kievul acuză Moscova de deportarea a zeci de mii de copii

Melania Trump, de origine slovenă, nu a participat la întâlnirea dintre cei doi lideri.

Conținutul documentului nu a fost făcut public, însă oficialii americani au confirmat că Prima Doamnă a SUA a menționat „răpirile” și „transferurile forțate” de copii, una dintre cele mai sensibile probleme ale războiului din Ucraina.

Kievul acuză Moscova că a deportat zeci de mii de copii în Rusia sau în teritoriile ocupate fără acordul familiilor, calificând acțiunea drept crimă de război și act de genocid, conform convențiilor ONU. În replică, Rusia insistă că a „protejat” copiii, mutându-i din zonele de conflict.

Potrivit ONU, milioane de copii ucraineni au fost afectați de războiul ruso-ucrainean, început în 2022, iar drepturile lor fundamentale au fost grav încălcate.

Reuniune cu puține dezvăluiri

La conferința de presă comună, Donald Trump a vorbit despre o întâlnire „foarte productivă”, iar Vladimir Putin a descris reuniunea drept „constructivă”, dar niciunul nu a oferit detalii cu privire la ce anume s-a stabilit în privința Ucrainei sau a oricărui alt subiect dezbătut.

Președintele SUA a dat asigurări că mai sunt „foarte puține” puncte de rezolvat pentru a găsi o ieșire din războiul început în 2022.

„Nu am ajuns acolo, dar am făcut progrese. Nu există acord până nu există un acord”, a precizat Trump. El a mai anunțat că îi va suna imediat pe liderii țărilor NATO, precum și pe Volodimir Zelenski, spunând despre ucraineni: „În cele din urmă, depinde de ei (n.r. – să încheie războiul)”.

Totodată, Trump a sugerat că l-ar putea revedea pe președintele rus „foarte curând”, la care Vladimir Putin a profitat de ocazie pentru a-i răspunde în limba engleză pe un ton vesel: „Data viitoare, la Moscova”. „Este o propunere interesantă. Îmi imaginez că s-ar putea întâmpla”, a replicat liderul de la Casa Albă.

