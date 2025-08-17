Prima pagină » Actualitate » Se întețesc ATACURILE social-democraților la adresa lui Bolojan. Daniel Zamfir: „Să nu mai facă astfel de afirmații, prejudiciază mediul economic”

Se întețesc ATACURILE social-democraților la adresa lui Bolojan. Daniel Zamfir: „Să nu mai facă astfel de afirmații, prejudiciază mediul economic”

Cristian Lisandru
17 aug. 2025, 17:12, Actualitate
Se întețesc ATACURILE social-democraților la adresa lui Bolojan. Daniel Zamfir: „Să nu mai facă astfel de afirmații, prejudiciază mediul economic”

Într-un interviu acordat pentru Bloomberg, premierul Ilie Boljan a afirmat că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu vor fi reduse drastic cheltuielile efectuate în ultimii ani. Următoarele șase luni ar fi cruciale, potrivit premierului, iar măsurile radicale de austeritate sun necesare, în pofida nemulțumiri populației, dar și a tensiunilor care și-au făcut simțită prezența în coaliția de guvernare.

În acest context, în ultima perioadă se întețesc atacurile social-democraților la adresa premierului, iar liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, îi atrage atenția lui Bolojan să nu mai facă astfel de afirmații alarmante, pentru că „prejudiciază mediul economic din România”.

Eu consider că domnul prim-ministru a făcut o eroare când a declarat la Bloomberg că România e în pragul de a intra în incapacitate de plată.

La dumneavoastră la TV am văzut că România e pe primul loc în ce privește creșterea economică din Europa, în trimestrul doi. Adevărat, e o creștere economică decelerată. E în scădere față de anul trecut.

Dar toate țările din Europa sunt în această situație. Eu cred că tu, ca prim-ministru, când ai un asemenea rezultat publicat de Eurostat — că ești cu cea mai mare creștere economică — să vii să spui că ești în pragul falimentului, cum e Grecia, e eronat și dăunător pentru economie să faci astfel de afirmații.

Nu suntem deloc în situația Greciei. Ei aveau 300% datorie publică, noi avem 57%”, a spus senatorul PSD Daniel Zamfir la Digi 24.

„Ce, Doamne iartă-mă, să mai înțeleagă lumea când îl vede pe domnul prim-ministru că spune că suntem în colaps?”

Senatorul social-democrat Daniel Zamfir îi transmite premierului Bolojan că – în urma unor astfel de afirmații – nimeni nu mai înțelege nimic, iar investitorii nu vor mai investi în România.

Chiar îl rog, insist, pe domnul Bolojan să nu mai facă astfel de afirmații, pentru că astfel de afirmații fac rău mediului economic și tuturor.

Ce, Doamne iartă-mă, mesaj să mai înțeleagă lumea, investitorii, planeta, când îl vede pe domnul prim-ministru că spune că suntem în colaps? E greșit fundamental. Investitorii nu mai investesc.

O astfel de declarație ar trebui, cu foarte mare atenție făcută pentru că prejudiciază mediul economic din România. E rețeta perfectă să sperii populația cu astfel de mesaje alarmiste, în loc să iei măsuri pentru a le combate”, a mai adăugat Daniel Zamfir, potrivit sursei citate.

Bolojan: „Singurul rezultat posibil este unul foarte rău”

„Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare… Dacă nu intrăm pe o cale stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte rău”, a spus premierul într-un interviu pentru Bloomberg News.

Premierul a afirmat că măsurile sunt necesare şi pentru a preveni o posibilă retrogradare la ratingul „junk”, ceea ce ar însemna ca România să devină total nerecomandată investițiilor străine.

Însă investitorii sunt foarte atenți și la declarațiile factorilor de decizie. Iar dacă un premier spune cu subiect și predicat că țara sa e bântuită de faliment, e greu de crezut că investitorii vor mai fi interesați. (mai multe detalii AICI)

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan, în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost primit Președintele României de starețul lăcașului de cult

A izbucnit un alt incendiu devastator în Turcia. 251 de persoane, evacuate din provincia Çanakkale

Colecție de titluri ANTOLOGICE, după 3 ani de război în Ucraina. Murăturile-arme de asalt, capra eroină, fursecurile otrăvitoare, sosia lui Putin

POLITICO: „Triumful lui Putin în Alaska, este hotărât să învie IMPERIUL”

Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere”

Citește și

FOTO Primul model de LOGAN va fi produs din nou, dar sub alt nume și nu în România. În ce țară va fi fabricat și cu ce îmbunătățiri vine acum
16:40
Primul model de LOGAN va fi produs din nou, dar sub alt nume și nu în România. În ce țară va fi fabricat și cu ce îmbunătățiri vine acum
JUSTIȚIE Dani Mocanu, care i-a compus o manea lui Nicușor Dan în campanie, scapă de condamnare pentru proxenetism, în baza deciziei CCR privind prescripția
15:38
Dani Mocanu, care i-a compus o manea lui Nicușor Dan în campanie, scapă de condamnare pentru proxenetism, în baza deciziei CCR privind prescripția
VIDEO Nicușor Dan, în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost primit Președintele României de starețul lăcașului de cult
15:32
Nicușor Dan, în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca. Cum a fost primit Președintele României de starețul lăcașului de cult
FOTO A izbucnit un alt incendiu devastator în Turcia. 251 de persoane, evacuate din provincia Çanakkale
15:12
A izbucnit un alt incendiu devastator în Turcia. 251 de persoane, evacuate din provincia Çanakkale
UTILE Trucul simplu prin care poți CURĂȚA adidașii albi. Vor arăta ca noi!
14:55
Trucul simplu prin care poți CURĂȚA adidașii albi. Vor arăta ca noi!
SĂNĂTATE Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii
14:42
Secretul longevității mediteraneene: dieta CRETANĂ. Care sunt beneficiile și ce alimente recomandă specialiștii
Mediafax
Coduri portocalii şi galbene de vreme severă! Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, convocat
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Cancan.ro
Primele imagini cu Alina Eremia în superba rochie de mireasă! S-a căsătorit în secret cu Eduard Barbu
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Adevarul
Transferul elevilor după clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri într-un singur liceu
Mediafax
Trump promite „progrese importante” în relațiile cu Rusia
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Alertă de inundații în 29 de județe! Hidrologii au emis cod galben de viituri pentru următoarele ore. Care sunt zonele afectate?
Antena 3
Un pensionar de 75 de ani i-a cerut soției divorțul după ce s-a îndrăgostit de o fată generată de inteligența artificială, pe internet
Digi24
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, durerea unei iubiri pierdute și moștenirea care șochează! Mesaj trist la o lună de la moartea lui Felix
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Au cheltuit 65.000 $ ca să se mute într-un garaj. Motivul din spatele investiției: "Cu prețurile de acum..."
StirileKanalD
Lanț uman în stațiunea Jupiter pentru salvarea a trei turiști, după ce a fost arborat steagul roșu. Cine este cel care a decedat
KanalD
Un român a murit în Grecia, după ce a căzut de pe un dig. Bărbatul nu a mai putut fi salvat
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Un bărbat a cumpărat o Toyota RAV4 nouă. După 2 ani a primit un mesaj ciudat de la reprezentață
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Râsul chiar poate să vindece?
Capital.ro
Apare o nouă taxă. Impozit pentru locuințele ocupate de proprietari
Evz.ro
Chef Bontea a descoperit un lac superb! Culmea: este în România
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
Nicușor Dan a explicat motivul pentru care a ales să meargă la mănăstire de Ziua Marinei, și să nu participe la ceremoniile de la Constanța! Intențiile au fost legate de comunitate
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit cum să-i „dea volum” vocii interioare pentru a-i ajuta pe cei care nu pot vorbi