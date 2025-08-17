Prima pagină » Actualitate » Summit-ul din Alaska, varianta „KREMLIN”. „Țările europene, puse pe tușă” / „Putin a restabilit statutul Rusiei de superputere”

Cristian Lisandru
17 aug. 2025, 10:24, Actualitate
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care a avut loc – vineri, 15 august 2025 – la Anchorage, în Alaska, a produs puține lucruri substanțiale, însă i-a oferit liderului de la Kremlin multe motive de laudă pe plan intern. Ultimele directive ale Kremlinului pentru organele sale de propagandă cer să fie să subliniat că „niciun acord privind Ucraina” nu a fost vreodată pe masă, că Putin „a restabilit statutul Rusiei de mare superputere”, s-a întâlnit cu președintele SUA „ca egali”, iar Rusia și SUA „au multe de oferit reciproc”.

Chiar înainte de întâlnirea de vineri, Kremlinul emisese un set separat de directive prin care îndemna instituțiile de presă să pună accentul pe „dialog” și să sublinieze că Putin era pregătit pentru orice scenariu, notează publicația independentă Medusa.

Un strateg care lucra cu echipa politică a administrației prezidențiale de la Kremlin a precizat, potrivit sursei citate, că publicul pro-guvernamental era pregătit pentru posibilitatea ca summit-ul „să nu ducă la o pauză a luptelor”.

„Este un preludiu pentru a menține așteptările scăzute – și pentru a evita dezamăgirea”, a explicat el. „Ideea principală este dialogul cu SUA de dragul dialogului. Putin și Trump lucrează la un acord, iar Putin este cel care stabilește termenii”, a mai spus acesta.

Trump l-a îndemnat pe Zelenski să încheie un acord cu Rusia”

Directivele post-summit venite de la Kremlin le cer jurnaliștilor să transmită publicului că „solicitările din partea Kievului și a liderilor europeni pentru un armistițiu necondiționat nici măcar nu au fost discutate în declarațiile finale ale președinților” și că „Trump l-a îndemnat pe Zelenski să încheie un acord cu Rusia pentru a rezolva conflictul”.

Kremlinul a instruit, de asemenea, presa să sublinieze faptul că Donald Trump l-a întâmpinat personal pe Putin la aeroport, acesta fiind un „gest de bunăvoință” de importanță covârșitoare.

Conform documentului studiat de Medusa, mesajul central în relatările pro-Kremlin ar trebui să fie acela că întâlnirea a fost una „istorică”, deoarece „Putin a restabilit statutul Rusiei de mare superputere”.

Se insistă asupra faptului că Putin și Trump „au vorbit ca egali”, spre deosebire de negocierile lui Trump cu liderii europeni. „Renașterea puterii și autorității Rusiei este rezultatul ultimilor ani. Această forță este recunoscută”, se arată în document.

Kremlin: „Țările europene au primit o lovitură majoră în războiul informațional”

Kremlinul susține, de asemenea, că Rusia și SUA pot „deschide un nou capitol în relația lor” și că liderii lor nu văd contradicții în ceea ce privește cooperarea.

„Dacă discuțiile se blochează din cauza dezacordurilor legate de Ucraina, îndemnăm la promovarea dialogului prin intermediul unor subiecte precum economia și știința”, li se cere jurnaliștilor ruși să scrie.

Un alt punct din document precizează că Ucraina și țările europene au fost „puse pe tușă” și au primit o „lovitură majoră în războiul informațional”.

Același document, însă, nu prezintă previziuni despre războiul din Ucraina sau despre viitoarea relație dintre Putin și Trump.

Foto – Profimedia Images

