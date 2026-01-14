Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor

Piața imobiliară din România se află într-o continuă dinamică. Noutatea vine la începutul lui 2026, și anume că dezvoltatorul belgian Atenor se retrage de pe piață, iar un alt mare jucător îi va lua locul. Tranzacția se află în discuții cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, un cumpărător nou pe piață. Vezi mai jos detaliile.

Un business pleacă, iar altul va prelua conducerea. Sunt anunțate noi schimbări pe piața imobiliară românească. Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor a decis să își închidă activitatea din România, odată cu vânzarea complexului de birouri @Expo din Capitală. Tranzacția se află deja în discuții cu un nou jucător pe piața din România, și anume investitorul sârbo-turc Mondo Development, scrie Profit.ro.

În urma unor obstacole întâmpinate la nivel local, dezvoltatorul belgian a decis să se retragă de pe piața din România. De altfel, dezvoltatorul a reușit să finalizeze și să predea locuințele către viitorii locatari, după dificultățile întâmpinate în timpul dezvoltării proiectului rezidențial UP-site din Capitală. Potrivit datelor dezvăluite de sursa citată anterior, cele două părți ar urma să finalizeze tranzacția în martie 2026. Prețul este de maximum 55 de milioane de euro.

Un dezvoltator belgian se retrage de pe piața din România

La cârma companiei Mondo Development se află Hüseyin Avni Akvardar (60 de ani), de naționalitate turc, membru în Consiliul de Administrației al holdingului turcesc Rönesans și președinte al Rönesans Construction. De altfel, grupul respectiv este deținut de Erman Ilıcak, om de afaceri aflat pe locul 3 în topul celor mai bogați turci.

@Expo apare listat ca proiect scos la vânzare, potrivit raportului financiar anual al dezvoltatorului belgian. Cu doar un sfert din spații închiriate, în vara lui 2023, dezvoltatorul făcuse recepția complexului de circa 49.000 de metri pătrați. Ultima tentativă de vânzare se oprise, în schimb.

„Dintotdeauna strategia grupului Atenor a fost să dezvolte proiecte pe care apoi să le vândă. Vânzarea @Expo face parte din strategia grupului de a vinde și de a refolosi lichiditățile încasate pentru noi proiecte profitabile. Vom selecta cea mai bună propunere din ce oferă piața.

Venirea metroului va fi un «game changer» pentru zonă, fiind deja chiriași care se uită cu mai multă atenție la locația noastră. Acest lucru va impacta pozitiv gradul de ocupare al clădirii. Potențialii cumpărători, cu care am început negocierile, sunt atrași de creșterea atractivității zonei odată cu venirea metroului”, a declarat anterior, pentru Profit.ro, Viorel Lăcătuș, Country Director Atenor.

În 2024, dezvoltatorul @Expo obținuse un credit de 10 ani, de 21 de milioane de euro, pentru refinanțarea primelor 2 imobile ridicate. În 2025, dezvoltatorul belgian a ridicat și 2 turnuri rezidențiale din sticlă, cu 256 de apartamente, vis-a-vis de Mall Promenada.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto