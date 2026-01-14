Prima pagină » Actualitate » Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor

Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor

14 ian. 2026, 09:37, Actualitate
Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor

Piața imobiliară din România se află într-o continuă dinamică. Noutatea vine la începutul lui 2026, și anume că dezvoltatorul belgian Atenor se retrage de pe piață, iar un alt mare jucător îi va lua locul. Tranzacția se află în discuții cu investitorul sârbo-turc Mondo Development, un cumpărător nou pe piață. Vezi mai jos detaliile.

Un business pleacă, iar altul va prelua conducerea. Sunt anunțate noi schimbări pe piața imobiliară românească. Dezvoltatorul imobiliar belgian Atenor a decis să își închidă activitatea din România, odată cu vânzarea complexului de birouri @Expo din Capitală. Tranzacția se află deja în discuții cu un nou jucător pe piața din România, și anume investitorul sârbo-turc Mondo Development, scrie Profit.ro.

În urma unor obstacole întâmpinate la nivel local, dezvoltatorul belgian a decis să se retragă de pe piața din România. De altfel, dezvoltatorul a reușit să finalizeze și să predea locuințele către viitorii locatari, după dificultățile întâmpinate în timpul dezvoltării proiectului rezidențial UP-site din Capitală. Potrivit datelor dezvăluite de sursa citată anterior, cele două părți ar urma să finalizeze tranzacția în martie 2026. Prețul este de maximum 55 de milioane de euro.

Un business pleacă, altul preia conducerea. Apare un nou mare jucător pe piața imobiliară din România, după retragerea dezvoltatorului belgian Atenor

Un business pleacă, altul preia conducerea pe piața imobiliară românească

Un dezvoltator belgian se retrage de pe piața din România

La cârma companiei Mondo Development se află Hüseyin Avni Akvardar (60 de ani), de naționalitate turc, membru în Consiliul de Administrației al holdingului turcesc Rönesans și președinte al Rönesans Construction. De altfel, grupul respectiv este deținut de Erman Ilıcak, om de afaceri aflat pe locul 3 în topul celor mai bogați turci.

@Expo apare listat ca proiect scos la vânzare, potrivit raportului financiar anual al dezvoltatorului belgian. Cu doar un sfert din spații închiriate, în vara lui 2023, dezvoltatorul făcuse recepția complexului de circa 49.000 de metri pătrați. Ultima tentativă de vânzare se oprise, în schimb.

„Dintotdeauna strategia grupului Atenor a fost să dezvolte proiecte pe care apoi să le vândă. Vânzarea @Expo face parte din strategia grupului de a vinde și de a refolosi lichiditățile încasate pentru noi proiecte profitabile. Vom selecta cea mai bună propunere din ce oferă piața.

Venirea metroului va fi un «game changer» pentru zonă, fiind deja chiriași care se uită cu mai multă atenție la locația noastră. Acest lucru va impacta pozitiv gradul de ocupare al clădirii. Potențialii cumpărători, cu care am început negocierile, sunt atrași de creșterea atractivității zonei odată cu venirea metroului”, a declarat anterior, pentru Profit.ro, Viorel Lăcătuș, Country Director Atenor.

În 2024, dezvoltatorul @Expo obținuse un credit de 10 ani, de 21 de milioane de euro, pentru refinanțarea primelor 2 imobile ridicate. În 2025, dezvoltatorul belgian a ridicat și 2 turnuri rezidențiale din sticlă, cu 256 de apartamente, vis-a-vis de Mall Promenada.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
09:43
Mădălina Ghenea susține că a fost hărțuită ani la rând de o româncă. Actrița cere despăgubiri de milioane de euro
PROIECT DE LEGE Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
09:32
Primăriile sunt somate de Ministerul Dezvoltării să se înscrie pe ghiseul.ro, altfel nu vor mai primi bani
CONTROVERSĂ Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
09:27
Taxele impuse de Guvernul Bolojan încurajează piața neagră. Contrabanda cu țigări a atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani
FLASH NEWS Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
09:26
Mircea Dinescu ştie ce armă românească l-ar convinge pe Donald Trump să nu mai atace Groenlanda: „Să scot din traistă pîinea, slana, ceapa”
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.420. Dronele fac prăpăd de ambele părți ale frontului. Orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don, lovite năprasnic
09:25
Război în Ucraina, ziua 1.420. Dronele fac prăpăd de ambele părți ale frontului. Orașele Krivoi Rog și Rostov pe Don, lovite năprasnic
Noi detalii șocante din ancheta dublei crime de la Băile Felix. Criminalul a pas cu pas cum și-a ucis victimele. Riscă închisoare pe viață
09:19
Noi detalii șocante din ancheta dublei crime de la Băile Felix. Criminalul a pas cu pas cum și-a ucis victimele. Riscă închisoare pe viață
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Un oraș din Franța este „cel mai autentic” loc din Europa
EXTERNE Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
08:47
Trump, gest obscen la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat şi lipsit de ambiguitate”
FLASH NEWS Ministrul Radu Miruță a explicat de ce schimbă SPP cu STB: “Câteodată prefer să fac asta”
08:45
Ministrul Radu Miruță a explicat de ce schimbă SPP cu STB: “Câteodată prefer să fac asta”
FLASH NEWS Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri
08:17
Tragedie cumplită în Thailanda. Cel puțin 19 morți și 80 de răniți după ce o macara a căzut peste un tren cu 195 de pasageri
FLASH NEWS Pe gerul de noaptea trecută, Asistenţa Socială a mers pe străzile din Bucureşti ca să strângă oamenii fără adăpost
08:15
Pe gerul de noaptea trecută, Asistenţa Socială a mers pe străzile din Bucureşti ca să strângă oamenii fără adăpost
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 830. Iranul acuză SUA: „Caută un pretext pentru o intervenție militară”
08:03
Război în Orientul Mijlociu, ziua 830. Iranul acuză SUA: „Caută un pretext pentru o intervenție militară”

Cele mai noi

Trimite acest link pe