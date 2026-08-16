Urcatul scărilor poate reduce semnificativ riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare, potrivit unui nou studiu de amploare.

În condițiile în care peste un sfert dintre adulții din întreaga lume nu ating nivelurile recomandate de activitate fizică, alegerea scărilor în locul liftului ar putea fi mai benefică decât cred mulți, scrie Euronews.

Cercetătorii de la Universitatea din East Anglia și de la Spitalul Universitar Norfolk și Norwich au descoperit că persoanele care urcau în mod regulat scările aveau un risc cu 39% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare și un risc cu 24% mai mic de a muri din orice cauză, comparativ cu cele care urcau scările mai rar.

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De asemenea, acestea prezentau un risc mai mic de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare majore, inclusiv infarct miocardic, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă.

„Urcatul scărilor este o modalitate practică și adesea neglijată de a introduce activitatea fizică în viața de zi cu zi”, a declarat Vassilios Vassiliou, de la Norwich Medical School din cadrul Universității din East Anglia.

Cercetătorii au analizat date de la peste 480.000 de participanți cu vârste cuprinse între 35 și 84 de ani, folosind informații din nouă studii de înaltă calitate, cu o perioadă mediană de monitorizare de 14 ani.

Chiar și câteva minute de urcat scări sunt benefice

„Spre deosebire de mersul la sală sau de efectuarea unui antrenament, urcatul scărilor este ceva ce puteți include cu ușurință în programul zilnic, acasă, la serviciu sau când sunteți în oraș”, a spus Sophie Paddock, de la Norwich Medical School din cadrul Universității din East Anglia.

„Este o opțiune bună pentru persoanele care nu au prea mult timp sau acces facil la exerciții fizice. Așadar, dacă aveți de ales între scări și lift, optați pentru scări, deoarece vă vor ajuta inima.”

Potrivit cercetării, chiar și câteva minute de urcat scări de mai multe ori pe săptămână pot îmbunătăți condiția fizică cardiorespiratorie și pot reduce nivelul colesterolului.

„Unele dintre studiile pe care le-am analizat au arătat că, cu cât se urcă mai multe scări, cu atât sunt mai mari beneficiile pentru sănătate. Dar chiar și schimbările mici au avut un impact măsurabil”, a spus Paddock.

Cercetătorii au declarat că rezultatele evidențiază importanța promovării activității fizice de zi cu zi, inclusiv la locul de muncă și acasă, pentru a încuraja un stil de viață mai sănătos și pentru a reduce riscurile asociate bolilor cardiovasculare.