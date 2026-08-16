Prima pagină » Actualitate » Urcatul scărilor, secretul unei inimi mai sănătoase? Un nou studiu arată beneficii surprinzătoare

Urcatul scărilor, secretul unei inimi mai sănătoase? Un nou studiu arată beneficii surprinzătoare

Urcatul scărilor, secretul unei inimi mai sănătoase? Un nou studiu arată beneficii surprinzătoare
Sursă foto: Shutterstock
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Urcatul scărilor poate reduce semnificativ riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare, potrivit unui nou studiu de amploare.

În condițiile în care peste un sfert dintre adulții din întreaga lume nu ating nivelurile recomandate de activitate fizică, alegerea scărilor în locul liftului ar putea fi mai benefică decât cred mulți, scrie Euronews.

Cercetătorii de la Universitatea din East Anglia și de la Spitalul Universitar Norfolk și Norwich au descoperit că persoanele care urcau în mod regulat scările aveau un risc cu 39% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare și un risc cu 24% mai mic de a muri din orice cauză, comparativ cu cele care urcau scările mai rar.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

De asemenea, acestea prezentau un risc mai mic de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare majore, inclusiv infarct miocardic, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă.

„Urcatul scărilor este o modalitate practică și adesea neglijată de a introduce activitatea fizică în viața de zi cu zi”, a declarat Vassilios Vassiliou, de la Norwich Medical School din cadrul Universității din East Anglia.

Cercetătorii au analizat date de la peste 480.000 de participanți cu vârste cuprinse între 35 și 84 de ani, folosind informații din nouă studii de înaltă calitate, cu o perioadă mediană de monitorizare de 14 ani.

Sursă foto: Shutterstock

Chiar și câteva minute de urcat scări sunt benefice

„Spre deosebire de mersul la sală sau de efectuarea unui antrenament, urcatul scărilor este ceva ce puteți include cu ușurință în programul zilnic, acasă, la serviciu sau când sunteți în oraș”, a spus Sophie Paddock, de la Norwich Medical School din cadrul Universității din East Anglia.

„Este o opțiune bună pentru persoanele care nu au prea mult timp sau acces facil la exerciții fizice. Așadar, dacă aveți de ales între scări și lift, optați pentru scări, deoarece vă vor ajuta inima.”

Potrivit cercetării, chiar și câteva minute de urcat scări de mai multe ori pe săptămână pot îmbunătăți condiția fizică cardiorespiratorie și pot reduce nivelul colesterolului.

„Unele dintre studiile pe care le-am analizat au arătat că, cu cât se urcă mai multe scări, cu atât sunt mai mari beneficiile pentru sănătate. Dar chiar și schimbările mici au avut un impact măsurabil”, a spus Paddock.

Cercetătorii au declarat că rezultatele evidențiază importanța promovării activității fizice de zi cu zi, inclusiv la locul de muncă și acasă, pentru a încuraja un stil de viață mai sănătos și pentru a reduce riscurile asociate bolilor cardiovasculare.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
SCANDAL Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
21:33
Doi foști ambasadori americani în România cer SUA să retragă viza lui George Simion printr-o opinie publicată în Jerusalem Post
DECES Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
20:16
Tragedie în familia lui Mircea Rednic! Nepotul fostului fotbalist s-a stins din viață înainte de nuntă, la 37 de ani
SPORT Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
20:09
Cristiano Ronaldo se gândește la retragere. Starul portughez a dezvăluit când ar putea pune ghetele în cui
REACȚIE CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
19:49
CSM face apel la exigența de imparțialitate a Curții Constituționale în scandalul întâlnirii Bolojan–Tănăsescu: Hotărârile CCR produc efecte obligatorii pentru toate autoritățile statului
LIFESTYLE De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
19:23
De ce nu este recomandat să încălzim mâncarea în recipiente de plastic. Avertismentul unui asistent medical
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
ENERGIE Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
21:36
Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
ANALIZĂ Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia
21:28
Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Cele mai noi

Trimite acest link pe