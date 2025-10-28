Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan

Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a confirmat dezvăluirea Gândul: PSD îl va demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu este adoptată în Parlament.

“Decizia noastră de astăzi a fost de a-i transmite premierului Bolojan că dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și care știm că va fi declarată neconstituțională și nu acceptă o altă formă de lege, atunci trebuie să-și asume din punct de vedere politic. Și să plece, asta înseamnă asumare politică. Dacă, până la data de 28 noiembrie, când este acel termen care ne face să pierdem fonduri europene (231 de milioane de euro, n.r.), această lege nu trece, automat cineva trebuie să își asume politic acest eșec”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

„Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan”

„PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții”, a mai spus vicepreședintele PSD. „Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo, poate își dă demisia, poate că trece legea în forma pe care o dorește dumnealui, poate trece legea la Curtea Constituțională”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

„Să vă explic contextul. Este adevărat. Aflăm în spațiul public că PSD e împotriva reformei pensiilor speciale. Cred că vreo șapte guverne până acum au încercat să rezolve această chestiune, la CCR se blochează. Când s-a discutat despre această lege a pensiilor speciale ale magistraților, discuția a fost astfel: haideți să facem un grup de lucru cu magistrații ca să ne asigurăm că trece, altfel, dacă nu îi băgăm în seama, vor abuza de toate pârghiile pe care le au. Noi am propus să ne întâlnim cu magistrații. În realitate, ministrul Justiției transmite că legea nu poate să treacă dacă legea nu are aviz CSM. Nu se ține cont de asta. Au mai picat legi la CCR din cauză că nu existau avize”, a arătat Lia Olguța Vasilescu.

„Totul e blocat de Bolojan”

Lia Olguța Vasilescu a mai declarat că Ilie Bolojan este autorul blocajelor care sufocă administrația publică locală.

„Totul e blocat de Bolojan”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

„Noi nu rămânem în această coaliție dacă nu se ține cont chiar de nimic. Pachetul de administrație publică locală, la ora actuală, este blocat. Este blocat pentru că trebuie să treacă și măsurile de reformă economică și măsurile de reformă a administrației centrale. Adică sunt condiții peste care noi nu trecem”, a detaliat vicepreședintele PSD.

Lia Olguța Vasilescu a explicat că intenționat premierul a dorit soluția disponibilizării, deși i s-a propus și reducerea cheltuielilor din administrația publică. Vezi detalii AICI.

„Nu se pune problema să se rupă Coaliția. Dacă va rezista Guvernul, este o altă discuție”

„Nu plecăm din Coaliție. Nu se pune problema să se rupă Coaliția. Dacă va rezista Guvernul, este o altă discuție. Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern. Oricum, peste un an jumate va fi altul, pentru că atunci, conform protocolului, PSD va trebui să aibă primul ministru”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu. Detalii AICI

„Hai să fim și iresponsabili, să vedem cum e”

Lia Olguța Vasilescu a susținut, totodată, că PSD nu se teme să treacă în opoziție: „În niciun caz nu este spectrul ăsta al opoziției. Am intrat la guvernare, a fost atunci o discuție, haideți totuși să fim responsabili. Că așa e PSD-ul de fiecare dată, responsabil. El are pe umeri responsabilitatea acestei țări. Haideți să intrăm la guvernare, OK. Dar dacă nu merge, nu vă place de noi, hai să fim și iresponsabili, să vedem cum e”.

Lia Olguța Vasilescu a mai declarat că nu știe cu cine se consultă Bolojan, deși pachetele de reforme trec prin Cabinetul acestuia, fără acordul partenerilor din Coaliție. Citește mai multe AICI.

Pentru a exemplifica abordarea eronată a actualului premier pe tema reformei administrative, edilul Craiovei a detaliat diferența dinspre structura unui buget local și lipsa sa de impact real asupra deficitului național. Vezi mai multe AICI.

Lia Olguța Vasilescu a comentat anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut și a afirmat că nici ea, nici alți politicieni „nu au înțeles ce s-a întâmplat acolo”. Detalii AICI.

