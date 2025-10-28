Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a confirmat dezvăluirea Gândul: PSD îl va demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu este adoptată în Parlament.

“Decizia noastră de astăzi a fost de a-i transmite premierului Bolojan că dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a fost deja declarată neconstituțională și care știm că va fi declarată neconstituțională și nu acceptă o altă formă de lege, atunci trebuie să-și asume din punct de vedere politic.

„Și să plece, asta înseamnă asumare politică. Dacă până la data de 28 noiembrie, când este acel termen care ne face să pierdem fonduri europene (231 de milioane de euro, n.r.), această lege nu trece, automat cineva trebuie să își asume politic acest eșec”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Lia Olguța Vasilescu a mai declarat că Ilie Bolojan este autorul blocajelor care sufocă administrația publică locală.

„Totul e blocat de Bolojan”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

„Noi nu rămânem în această coaliție dacă nu se ține cont chiar de nimic. Pachetul de administrație publică locală, la ora actuală, este blocat. Este blocat pentru că trebuie să treacă și măsurile de reformă economică și măsurile de reformă a administrației centrale. Adică sunt condiții peste care noi nu trecem”, a detaliat vicepreședintele PSD.

Știre în curs de actualizare

AUTORUL RECOMANDĂ: