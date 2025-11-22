Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie în primul rând de un bun administrator, apoi de un politician”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a transmis că Primăria Capitalei are nevoie de administratori, nu de politicieni. El a explicat de ce discursul său se concentrează pe management, nu pe conflict politic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Daniel Băluță: „La Primăria Capitalei se caută administratori, se caută manageri, se caută gospodari”

Băluță spune că evită să vorbească prea mult despre teme politice. Potrivit lui, bucureștenii vor oameni capabili să administreze orașul, nu politicieni preocupați de conflicte.

„Știți ce se întâmplă? Eu mă consider, mai ales și de ce evit să vorbesc foarte mult despre subiectul ăsta, pentru că având în vedere că eu candidez la Primăria Municipiului București… Este vorba că la Primăria Capitalei se caută administratori, se caută manageri, se caută gospodari. Nu se caută politicieni. Pentru că procentul 99% pe afiș este Daniel Băluță, așa scrie, 1% este politică. Pentru că politicul ne ajută să participăm în forurile unde se iau decizii pentru bucureșteni.”, transmite invitatul.

Marius Tucă: Nu v-au reproșat oamenii că aveți prea multe afișe?

Marius Tucă l-a întrebat pe candidatul la Primăria Capitalei despre numărul afișelor din oraș și dacă oamenii i-au reproșat acest lucru. Băluță spune că nu sunt nici prea multe, nici prea puține.

„Nu am nici multe afișe, nu am nici puține. Diplomația este o caracteristică pe care trebuie să aibă un primar. Pentru că cu ceartă, cu înjurături, cu haos și cu ură nu putem să ajungem.”, susține Băluță

