Daniel Băluță: „Experiența pe care am căpătat-o la Sectorul 4 trebuie să o duc la nivelul întregului oraș”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Daniel Băluță, primar al Sectorului 4, a vorbit despre motivul care l-a făcut să intre în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că reacția oamenilor și experiența acumulată în Sectorul 4 au fost decisive în luarea acestei hotărâri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Cum a apărut hotărârea de a candida

Tucă l-a întrebat pe Daniel Băluță când a simțit că este momentul să facă pasul către Capitală. Băluță spune că nu a fost o decizie spontană, ci una formată în timp, pe baza a ceea ce a făcut în Sectorul 4 și a așteptărilor oamenilor.

„În primul rând, faptele m-au determinat.”, spune invitatul.

Daniel Băluță: „Oamenii m-au făcut, ca să fiu sincer”

Băluță explică faptul că reacția bucureștenilor a avut un rol decisiv. Mulți i-au spus că experiența lui poate fi extinsă la nivelul întregului oraș.

„Oamenii m-au făcut, ca să fiu sincer. Au spus că, exact ca în medicină, tocmai au profitat de faptul că am această profesie și mi-au explicat un lucru simplu. Nu poți să faci bine doar o bucată dintr-un corp. Trebuie să administrezi tratamentul corpului per ansamblu. Și tocmai plecând de la această premisă, că de fapt am făcut în ultimii cinci ani lucruri importante pentru întregul oraș, dar experiența și expertiza pe care am căpătat-o în acest timp este oportun să o duc la nivelul întregului oraș.”, crede primarul Sectorului 4.

