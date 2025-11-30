Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Politicienii au cântat destul. A venit și rândul artiștilor. DRULĂ a plecat în trei minute”

Alexandra Anton Marinescu
30 nov. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre întâlnirea cu Drulă din Piața Obor și despre viziunea sa pentru modernizarea Bucureștiului. Invitatul a spus că orașul este blocat și că are deja un plan bine stabilit pentru cetățenii din Capitală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Politicienii au cântat destul”

Nețoiu a povestit episodul din Piața Obor, unde susținătorii săi s-au intersectat cu cei ai lui Drulă. Spune că scena cu fanfară a fost bine primită și că toți oamenii s-au bucurat, în timp ce Drulă ar fi plecat rapid.

„Dumnezeu lucrează prin oameni. Politicienii au cântat destul. Eu cred că a venit vremea să mai cânte și muzica și fanfara. Vă dau cuvântul meu de onoare: toată lumea de acolo s-a bucurat că a auzit. În Europa, n-ați văzut? Cântă unul cu vioara, unul cu altceva. S-au bucurat. În trei minute a plecat domnul Drulă. Cred că avea treabă. Cred că ia legătura cu domnul Nicușor, să vadă cum ia voturile. Dar nu se duce să vadă șantierele astea începute… vorbesc de proiecte de 15–20 de ani. Nu au nicio legătură cu realitatea.”, spune acesta.

E mai rău ca în Ucraina

Întrebat cât timp i-ar trebui să facă ordine în Capitală, Nețoiu spune că primul pas este un audit complet: trafic, cazuri sociale, șantiere abandonate.

„Având în vedere că deja a venit iarna… vine frigul… primul lucru: fac un audit cu tot ce s-a întâmplat. Identificăm traficul. Bătrânii neajutorați și copiii. Cantine pentru copii. Identificăm șantierele începute și abandonate. Una e să lucreze 400–500 de oameni și alta e să lucreze trei oameni. Dar e o chestie simplă, domnul Tucă. Adică e mai rău ca în Ucraina. Păi clădirile din centru arată mai rău decât în Ucraina. Ziceți că sunt în bombardament după 36 de ani.”, afirmă Gigi Nețoiu.

