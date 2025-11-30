Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „S-au furat sume imense în ROMÂNIA și nimeni nu a răspuns”

Alexandra Anton Marinescu
30 nov. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre războiul din Ucraina, despre costuri, despre responsabilități și despre direcțiile politice ale Statelor Unite și ale Europei.  Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Mii de miliarde s-au dus în Ucraina și au murit milioane de oameni”

Invitatul a vorbit despre costurile războiului și despre faptul că, în opinia sa, Ucraina ar fi putut evita conflictul acceptând cerințele Rusiei.

„Aduceți-vă aminte de Maidan. Aduceți-vă aminte acum câte mii de miliarde s-au dus în Ucraina și au murit milioane de oameni. Cui i-a folosit? Eu, dacă eram în locul lui Zelenski, spuneam: domnule, ce vreți? Da? Ce au cerut rușii? Domnule, nu intram în NATO. Da? Nu intram în Uniunea Europeană. Asta au cerut rușii, să declare că nu intră. Păi, au cheltuit mii de miliarde, mii de miliarde și au murit milioane de oameni. Și acum ne întoarcem la pace, domnul Tucă, și condiția e să nu intre în NATO, să nu intre în Uniunea Europeană. După un război de patru ani. Sunt atât de revoltat, nu știu ce să spun mai repede. Să înțeleagă oamenii ăștia unde suntem. Că sunt abandonați. Pur și simplu sunt abandonați.”, afirmă afaceristul.

Lumea se schimbă, România merge pe contrasens

Marius Tucă a punctat și schimbarea direcției politice din Statele Unite, în timp ce România rămâne blocată în direcția impusă de administrația Biden.

„Numai că vedeți dumneavoastră, oamenii ăștia până acum n-au dat niciun semn de revoltă. America se schimbă. Se schimbă toată politica. România este prizonieră politicii, acestor politici ale lui Biden, ale lui Kamala Harris. Că asta se întâmplă și în Franța, și în Germania, și în Marea Britanie. România… care e în Uniunea Europeană, care e în NATO… când vede că se întâmplă toate lucrurile astea, și acest lucru îl face America, partenerul nostru strategic… noi de ce mergem cu Europa, cu Ursula, cu Soros, cu francezii, când toată lumea se schimbă și noi suntem exact pe contrasens?”, întreabă Marius Tucă.

„Păi două lucruri sunt simple. V-am spus data trecută. Toți ăștia care stau acum, de ce? Vedeți dumneavoastră, tot vorbeam de sistem de informații, toate țările astea au informații la toate domeniile. Da? Știu absolut tot ce se întâmplă, prin ofițerii acoperiți, că am discutat, și au informațiile de peste tot ce urmează. Păi primul pas când l-a făcut America? După ce a văzut că domnul Soros cu UE, cu Macron, toți ăștia care au studiat și au fost crescuți de ei la facultăți, au venit și au pus în funcțiile cheie, la Ministerul Apărării, la Ministerul de Externe, la guvern, la tot… Anularăți alegerile, furați TVA-ul, din 40 de miliarde corectarăți decât 15, 25 se furară într-un an și nu răspunde nimeni, da?”, declară Nețoiu.

Cele mai noi