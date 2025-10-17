Ion Cristoiu: „Alegerile, potrivit motivării CCR, nu au fost anulate din cauza rușilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat că anularea alegerilor prezidențiale nu poate fi înțeleasă fără a privi în contextul ascensiunii lui Nicușor Dan. El a spus că motivele oficiale invocate de Curtea Constituțională nu au legătură cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alegerile au fost anulate pentru nereguli, nu din cauza rușilor

Cristoiu a precizat că, potrivit documentelor Curții Constituționale, anularea primului tur de scrutin nu a avut legătură cu un atac extern. De fapt, spune el, subiectul „ingerinței rusești” a fost introdus mai târziu.

„Alegerile, potrivit motivării Curții Constituționale, nu au invocat pe ruși. Alegerile au fost anulate, au fost nereguli… Culmea este, dacă urmărești evoluția candidatului Nicușor Dan, și eu și tu împărtășim asta, este faptul că, de fapt, noi nu putem judeca anularea alegerilor fără impunerea lui Nicușor Dan la președinție. Punct.”, afirmă invitatul.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a spus tot timpul că o să ne spună adevărul”

Scriitorul a mai spus că în campanie Nicușor Dan nu a pomenit nimic despre ingerințe străine. Actualul președinte a promis ca va dezvălui adevărul.

„Bun. Iar el, în campanie, nu a folosit, n-a vorbit nimic de ingerință rusă. A spus tot timpul că o să ne spună adevărul, da? Nu poți să afli adevărul fără desecretizarea stenogramei CSAT, desecretizarea stenogramei CCR, desecretizarea convorbirilor dintre Klaus Iohannis și servicii.”, spune publicistul.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”