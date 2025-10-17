Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Alegerile, potrivit motivării CCR, nu au fost anulate din cauza rușilor”

Ion Cristoiu: „Alegerile, potrivit motivării CCR, nu au fost anulate din cauza rușilor”

Alexandra Anton Marinescu
17 oct. 2025, 10:40, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Alegerile, potrivit motivării CCR, nu au fost anulate din cauza rușilor”
Ion Cristoiu: „Alegerile, potrivit motivării CCR, nu au fost anulate din cauza rușilor”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a explicat că anularea alegerilor prezidențiale nu poate fi înțeleasă fără a privi în contextul ascensiunii lui Nicușor Dan. El a spus că motivele oficiale invocate de Curtea Constituțională nu au legătură cu Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Alegerile au fost anulate pentru nereguli, nu din cauza rușilor

Cristoiu a precizat că, potrivit documentelor Curții Constituționale, anularea primului tur de scrutin nu a avut legătură cu un atac extern. De fapt, spune el, subiectul „ingerinței rusești” a fost introdus mai târziu.

„Alegerile, potrivit motivării Curții Constituționale, nu au invocat pe ruși. Alegerile au fost anulate, au fost nereguli… Culmea este, dacă urmărești evoluția candidatului Nicușor Dan, și eu și tu împărtășim asta, este faptul că, de fapt, noi nu putem judeca anularea alegerilor fără impunerea lui Nicușor Dan la președinție. Punct.”, afirmă invitatul.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan a spus tot timpul că o să ne spună adevărul”

Scriitorul a mai spus că în campanie Nicușor Dan nu a pomenit nimic despre ingerințe străine. Actualul președinte a promis ca va dezvălui adevărul.

„Bun. Iar el, în campanie, nu a folosit, n-a vorbit nimic de ingerință rusă. A spus tot timpul că o să ne spună adevărul, da? Nu poți să afli adevărul fără desecretizarea stenogramei CSAT, desecretizarea stenogramei CCR, desecretizarea convorbirilor dintre Klaus Iohannis și servicii.”, spune publicistul.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Mediafax
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Doi morți și 12 răniți | GALERIE FOTO-VIDEO
Digi24
ANALIZĂ Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta
Cancan.ro
Vedetă TV, ucisă de iubit! Vecinii au fost martori la chinurile trăite de tânăra de 29 de ani. Polițiștii au intrat cu forța în casa ei
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Un liceu din proximitatea exploziei din Capitală a fost puternic afectat. Imagini din sălile de clasă. 10 copii, răniți
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”
Digi24
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România
Cancan.ro
Cutremur în televiziune! PRO TV a cedat emisiunea Survivor România postului concurent. Când se difuzează primul sezon
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW! Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile: nu o mai recunoști! Ce este „dieta de urgență”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Femeia dispărută a fost găsită moartă într-o pădure la marginea Capitalei, ucisă chiar de iubitul fiicei sale de 14 ani. Mărturiile incredibile ale vecinilor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Explozie în Rahova. Numărul morților urcă la trei. Sunt 13 răniți. Locuitorii blocului nu au voie să intre, clădirea e cu risc. Martori: Ieri a fost control de la gaze în bloc. Live text
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Filip, dezvăluire neașteptată în fața lui Ahmed! Ce i-a spus concurentul din Casa Iubirii colegului său nu poate fi uitat. Băieții, complet bulversați după ce au auzit discuția: "Ce?". Nu își reveneau din uimire
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce este „efectul zilei de naștere”?