Ion Cristoiu: „Începe epoca proletariatului digital”

Alexandra Anton Marinescu
07 nov. 2025, 09:45, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre schimbările sociale și economice de după Al Doilea Război Mondial. Invitatul a făcut referire și la revenirea lui Donald Trump, care arată nevoia de echilibru social. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Revenirea comunismului este imposibilă, dar ideile lui persistă

Ion Cristoiu a explicat că, deși comunismul nu mai poate reveni în forma sa originală, ideile acestui regim se manifestă din nou în societate.

„Când s-a încheiat războiul, când s-a prăbușit comunismul, revenirea comunismului, socialismului, pentru că nu a fost comunism, este practic imposibilă, că trimiți imediat la Stalin. La ăștia, la ce trimiți? Asta este avantajul. Adică, dincolo trimiți la Hitler. La cine trimiți? La extremă dreapta, la ei…”, spune invitatul.

Ion Cristoiu: „Comunismul s-a născut ca o nevoie socială”

Invitatul susține că după 1945 capitalismul a adoptat elemente din sistemul comunist, cum ar fi protecția socială și reducerea inegalităților. Însă aceste principii s-au pierdut odată cu dominația marilor corporații.

„Contrar anticomuniștilor fripturiști de la noi, comunismul, nu comunismul, bolșevismul, de fapt, s-a născut în Rusia și în lume ca o nevoie socială. După 1945, capitalismul a învățat de la comunism. I-a ajutat foarte mult și au zis: bă, stai puțin, unde a câștigat comunismul? Că erau partide puternice în Italia, era să câștige comuniștii, acum a câștigat în Anglia, l-au bătut pe Churchill. Deci comunismul răspunde unei nevoi. În primul rând nevoie de minimă egalitate. Și atunci capitalismul a învățat protecție socială, care a dispărut prin înarmare. În momentul în care tu dai bani la ăla, nu mai ai la protecție socială. Reducerea inegalităților sociale a dispărut. A dispărut proletariatul ăla, care, cum spunea Marx, n-avea nimic de pierdut, ieșea în stradă… Au apărut gulerele albe, contabilii, managerii care își făceau o căsuță și era mai greu să-i scoți în stradă. Dar mult mai important, proprietatea s-a cam disipat. Zici Mercedes. Poți să spui cine este proprietarul? E unul? Nu. Sunt zeci de acționari. În America este gata. Au apărut feudalii tehnologici, ăștia, trilionari. Adică poți să identifici un om, în sfârșit. Ele nu sunt companii pe acțiuni. La care s-a adăugat Trump, care a venit cu doctrina lui: nu mă interesează, eu sunt bogat, puțin îmi pasă. Și comportamentul lui. Și atunci începe să crească această frustrare a publicului, la care se adaugă termenul de proletariat digital. Încep toți ăștia care lucrează în tehnologie, IT-iștii și ăștia, n-au nimic.”, explică publicistul.

