Ion Cristoiu: „Mă așteptam ca Ludovic Orban să fie alungat pentru că Sorin Grindeanu s-a supărat foarte tare pe campania dusă împotriva PSD-ului”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a explicat de ce plecarea lui Ludovic Orban de la Cotroceni nu a fost deloc o surpriză pentru cei care știau tensiunile din culise. El spune că decizia fusese luată cu mult înainte. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Știam din sursele mele că cel care s-a supărat foarte rău a fost Grindeanu”

Cristoiu explică faptul că evenimentul a fost pregătit încă dinainte să izbucnească scandalurile din spațiul public. El spune că sursele sale i-au confirmat nemulțumirea lui Sorin Grindeanu, care ar fi fost deranjat de numirea lui Ludovic Orban.

„Eu mă așteptam pentru că știam din sursele mele că cel care s-a supărat foarte rău a fost Grindeanu. Deci s-a hotărât alungarea mai demult, dar nu putea să-l alunge pretextând PSD-ul. (…) Da, îl scoatem. Dar nu puteau să-l scoată pe motivul ăsta. S-au vârât prostia aia cu USR.”, susține publicistul.

Mulți fripturiști așteaptă friptură

Publicistul susține că numirea lui Ludovic Orban fusese privită ca o recompensă politică pentru sprijinul oferit anterior, în campania electorală.

„Fie că această chestie, că din cauza PSD-ului s-a răspândit în rândul influențelor, plus că a picat rău tuturor fripturiștilor. Pentru că numirea lui Ludovic Orban era un fel de răsplată pentru faptul că a fost ajutat de Ludovic Orban. Mulți fripturiști așteaptă și friptură. Și zice: băi, cum adică? Păi dacă ăla care te-a ajutat… Da, păi eu care te-am ajutat scriind nu știu ce.”, conchide invitatul.

