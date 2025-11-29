Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”

Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor DAN despre războiul hibrid”

Alexandra Anton Marinescu
29 nov. 2025, 11:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor Dan despre războiul hibrid”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a discutat despre războiul hibrid și despre cum aceasta expresie a ajuns să fie folosită tot mai des de politicienii români. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Invită-l pe Nicușor Dan. Vreau să vorbesc cu el despre războiul hibrid” 

Dacă Rusia duce un război hibrid din 2015, atunci acesta reprezintă perioada în care Nicușor Dan a ajuns în funcția de primar general, crede invitatul. Cristoiu spune că termenul este folosit fără sens și nimeni nu îl explică serios.

„Asta înseamnă că din 2015, da? Plus 10, 2025. Deci ei duc un război hibrid, da? Păi sunt proști, pentru că el a devenit primar când? În intervalul ăsta. Invită-l pe Nicușor Dan. Vreau să vorbesc o jumătate de oră cu el despre războiul hibrid. Când a fost la institut, el de atunci n-a mai scris nicio matematică.”, afirmă acesta.

Răspunsul universal: războiul hibrid

Tucă spune că Nicușor Dan a devenit politician printr-o întâmplare aproape nefericită și că termenul „război hibrid” a ajuns răspuns universal.

„Este un activist, un politician… și astăzi, printr-o întâmplare aproape nefericită, a ajuns președinele României. Nimeni nu vorbește… Ce e războiul hibrid? Dom’le, așa sunt hibrizii. Știți cum sunt mașinile alea, pe benzină și electrice. Exact așa sunt ăștia, hibrizii. De fiecare dată când îl întrebi ceva, zice că e războiul hibrid. De ce Vlad Voiculescu, ciudatul ăla, a luat un miliard sau are dosar penal? Zice Nicușor Dan că nu, că dosarul nu se duce până la capăt. Hibrid.”, spune Marius  Tucă.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Recomandarea video

Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
România intră în zona de risc hidric ridicat. Rezervele de apă ale Europei se epuizează
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Cum decide creierul ce să-și amintească?
DEZVĂLUIRI „Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
11:52
„Este un fel de director general al tuturor lucrurilor”. Cine este Larry Ellison, miliardarul din Silicon Valley, care la 81 de ani a ajuns omul de bază, „arma secretă” și magnatul preferat al lui Donald Trump
POLITICĂ Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
11:42
Sorin Grindeanu nu vrea taxă pe sere sau solarii: „Astfel de abordări trebuie să înceteze”
SPORT Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
11:39
Începe Campionatul Regatului Unit. Unde se vede la TV cel mai important turneu de snooker al sfârșitului de an
EXCLUSIV Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut”
11:29
Colegii lui Nicușor Dan reacționează la dezvăluirile Gândul despre cercetările din tinerețe ale președintelui: „O bună parte din timp, fie n-a fost în România, fie a fost în România, dar nu s-a prezentat la Institut”

Cele mai noi