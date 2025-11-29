Ion Cristoiu: „Vreau să vorbesc jumătate de oră cu Nicușor Dan despre războiul hibrid”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a discutat despre războiul hibrid și despre cum aceasta expresie a ajuns să fie folosită tot mai des de politicienii români. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Invită-l pe Nicușor Dan. Vreau să vorbesc cu el despre războiul hibrid”

Dacă Rusia duce un război hibrid din 2015, atunci acesta reprezintă perioada în care Nicușor Dan a ajuns în funcția de primar general, crede invitatul. Cristoiu spune că termenul este folosit fără sens și nimeni nu îl explică serios.

„Asta înseamnă că din 2015, da? Plus 10, 2025. Deci ei duc un război hibrid, da? Păi sunt proști, pentru că el a devenit primar când? În intervalul ăsta. Invită-l pe Nicușor Dan. Vreau să vorbesc o jumătate de oră cu el despre războiul hibrid. Când a fost la institut, el de atunci n-a mai scris nicio matematică.”, afirmă acesta.

Răspunsul universal: războiul hibrid

Tucă spune că Nicușor Dan a devenit politician printr-o întâmplare aproape nefericită și că termenul „război hibrid” a ajuns răspuns universal.

„Este un activist, un politician… și astăzi, printr-o întâmplare aproape nefericită, a ajuns președinele României. Nimeni nu vorbește… Ce e războiul hibrid? Dom’le, așa sunt hibrizii. Știți cum sunt mașinile alea, pe benzină și electrice. Exact așa sunt ăștia, hibrizii. De fiecare dată când îl întrebi ceva, zice că e războiul hibrid. De ce Vlad Voiculescu, ciudatul ăla, a luat un miliard sau are dosar penal? Zice Nicușor Dan că nu, că dosarul nu se duce până la capăt. Hibrid.”, spune Marius Tucă.

