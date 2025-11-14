Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”

Sile Pușcaș: „PRESA centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”

Alexandra Anton Marinescu
14 nov. 2025, 08:47, Marius Tucă Show
Sile Pușcaș: „Presa centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a descris cum, în opinia sa, ancheta împotriva firmelor sale a pornit în mod suspect, imediat după ce un procuror suspendat a fost reabilitat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sile Pușcaș: „Și nouă minute de la pornirea perchezițiilor, toată presa centrală era plină”

Omul de afaceri a explicat de ce consideră că ordinul ar fi venit din partea apropiaților lui Ilie Bolojan. El a descris cronologic tot ce s-a întâmplat.

„De aia fiindcă, datorită comunicatului de presă a unui ziar din Bihor, procurorul Cristian Ardelean, care a fost suspendat disciplinar din DNA, datorită comportamentului inadecvat pe care l-a avut, am înțeles că șantaja niște judecători pe holurile tribunalului, a fost scos din parchet, iar în data de 2 iulie Înalta Curte l-a reabilitat. A fost scos în 2021. Spontan, în 2 iulie este reabilitat. În data de 3 i se comunică reabilitarea. În data de semnează perchezițiile la companiile mele. În data de 4 ne semnează perchezițiile și în data de 5 dimineața au loc perchezițiile. Și nouă minute de la pornirea perchezițiilor, toată presa centrală era plină. Mă întreb, noi nu suntem o companie mare. Care era interesul presei centrale?, spune invitatul.

Marius Tucă: „Când vor să te îngroape, presa știe dinainte”

Despre modul în care au apărut informațiile în media, Marius Tucă a explicat pe scurt mecanismul:

„Dar era un ordin, nu e clar? Nu știți cum se fac lucrurile. Când vor să te îngroape, presa știe dinainte. Aduceți-vă aminte de pe vremea lui Kovesi cu Coldea.”

Sile Pușcaș: „A inventat un dosar.”, concluzionează omul de afaceri.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Victor Ponta: „Alegerile s-au anulat în decembrie pentru că urma să câștige GEORGESCU”

Victor Ponta: „Cea mai bună apărare împotriva rușilor este să avem o ECONOMIE puternică”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Mediafax
ANM. Prognoza meteo până în preajma Crăciunului. Precipitațiile vor fi abundente
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce trebuie să faceți în fiecare zi la ora 17.30 pentru a economisi la încălzire
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală RARĂ suferea Horia Moculescu? L-a chinuit în ultimii 17 ani: „Mă chinuiește cu o durere permanentă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Descopera.ro
Reacția Vaticanului după ce o femeie din Franța a povestit că l-a văzut pe Iisus de 49 de ori
ECONOMIE ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate
09:30
ECONOMIA britanică trage puternic „frâna de mână”. PIB-ul din Regat, aproape de stagnare. Care sunt industriile cele mai afectate
AI AFLAT! Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
09:16
Ciprian Ciucu: „În ultimii 15-20 de ani, Primăria Capitalei nu a consolidat mai mult de 3 clădiri cu risc seismic”
AUTO Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină
09:00
Șoferii, loviți de noi reguli, scumpiri și AMENZI direct pe telefon din 2026. Mulți deja se gândesc să renunțe la mașină
RELIGIE POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului
08:56
POSTUL CRĂCIUNULUI începe pe 15 noiembrie. Care sunt obiceiurile interzise de preoți, până la sărbătoarea Nașterii Domnului
METEO ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
08:35
ANM a emis cod galben de ceață densă, în peste 20 de județe. Vizibilitatea este redusă sub 50 de metri, în zonele vizate
EXTERNE Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen
08:31
Scandal de proporții în Poliție, după ce un ofițer s-a „tranformat” peste noapte în FEMEIE dintr-un motiv ireal. Gradele de pe umăr țin seama de gen