Sile Pușcaș: „Presa centrală a aflat în nouă minute de la declanșarea perchezițiilor ce se întâmplă”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, omul de afaceri Sile Pușcaș a descris cum, în opinia sa, ancheta împotriva firmelor sale a pornit în mod suspect, imediat după ce un procuror suspendat a fost reabilitat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Sile Pușcaș: „Și nouă minute de la pornirea perchezițiilor, toată presa centrală era plină”

Omul de afaceri a explicat de ce consideră că ordinul ar fi venit din partea apropiaților lui Ilie Bolojan. El a descris cronologic tot ce s-a întâmplat.

„De aia fiindcă, datorită comunicatului de presă a unui ziar din Bihor, procurorul Cristian Ardelean, care a fost suspendat disciplinar din DNA, datorită comportamentului inadecvat pe care l-a avut, am înțeles că șantaja niște judecători pe holurile tribunalului, a fost scos din parchet, iar în data de 2 iulie Înalta Curte l-a reabilitat. A fost scos în 2021. Spontan, în 2 iulie este reabilitat. În data de 3 i se comunică reabilitarea. În data de semnează perchezițiile la companiile mele. În data de 4 ne semnează perchezițiile și în data de 5 dimineața au loc perchezițiile. Și nouă minute de la pornirea perchezițiilor, toată presa centrală era plină. Mă întreb, noi nu suntem o companie mare. Care era interesul presei centrale?, spune invitatul.

Marius Tucă: „Când vor să te îngroape, presa știe dinainte”

Despre modul în care au apărut informațiile în media, Marius Tucă a explicat pe scurt mecanismul:

„Dar era un ordin, nu e clar? Nu știți cum se fac lucrurile. Când vor să te îngroape, presa știe dinainte. Aduceți-vă aminte de pe vremea lui Kovesi cu Coldea.” Sile Pușcaș: „A inventat un dosar.”, concluzionează omul de afaceri.

