Valentin Stan: UCRAINA poate primi garanții de securitate care depind de președintele american

Alexandra Anton Marinescu
28 nov. 2025, 06:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Ucraina poate primi garanții de securitate care depind de președintele american

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat diferențele dintre garanțiile oferite Ucrainei în noul acord și celebrul articol 5 al NATO. El susține că viitoarele garanții nu au nicio legătură cu Alianța Nord-Atlantică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Vor fi garanții americane, nu de tip NATO

Stan arată că viitoarele garanții de securitate vor semăna superficial cu articolul 5. El spune că nu este vorba despre sprijinul colectiv al alianței, ci despre un sistem unilateral în care SUA reacționează singure la încălcări.

NATO nu există în povestea asta. Nu există garanții de tip articol 5. Vor fi garanții americane de tipul: președintele SUA decide ce măsuri să ia atunci când este încălcat acordul. Seamănă cu articolul 5. Dar nu e articolul 5 și nu e NATO.

Este vorba strict de o relație între Ucraina și Rusia

Analistul a explicat diferența dintre decizia Consiliului Nord-Atlantic și mecanismul propus în noul acord. În timp ce articolul 5 presupune o hotărâre colectivă, în acest caz doar Washingtonul va decide.

Nu, aici este vorba strict de o relație între Ucraina și Rusia. Iar acolo ai în articolul 5 o decizie a Consiliului Nord Atlantic cu privire la încălcarea tratatului și măsurile care pot fi luate. Aici vei avea o decizie a Washingtonului. Trump nu o să se joace cu tâmpiții ăștia, că nu are nevoie. Deci vei avea o decizie a președintelui pe garanția de securitatea a SUA.

