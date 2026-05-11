Bonnie Tyler a fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac, în timp ce medicii încercau să o scoată din coma indusă

Galerie Foto 3
Bonnie Tyler, legenda muzicii rock, în vârstă de 74 de ani, a fost resuscitată după ce a intrat în stop cardiac, în timp ce medicii încercau să o scoată din coma indusă. Starea de sănătate rămâne critică.

Bonnie Tyler a trebuit să fie „resuscitată după ce a intrat în stop cardiac” atunci când medicii au încercat să o scoată din coma indusă la un spital din Algarve. Urgența medicală a dus la agravarea stării de sănătate a legendei muzicii rock, la sfârșitul săptămânii trecute. Situația critică vine după ce femeia a suferit o intervenție chirurgicală de urgență cauzată de o perforație intestinală.

Artista se află în stare critică

Potrivit Dailymail.co.uk, Bonnie Tyler „va rămâne în comă indusă într-o unitate de terapie intensivă de la Spitalul Faro până când medicii vor reuși să controleze «infecția gravă» de care suferă”. A fost cauzată de o perforație intestinală. Stările de rău ar fi survenit în urmă cu o lună.

Liberto Mealha, prieten apropiat, a declarat că medicii, care au intervenit peste noapte, sunt „pozitivi” că își poate reveni complet. Deși există incertitudini cu privire la modul în care poate evolua starea de sănătate. De asemenea, în spațiul public au fost aduse în atenție problemele de sănătate ale lui Bonnie, despre care se spune că i-a fost îndepărtat apendicele. S-a spus că starea ei de sănătate ar fi fost „stabilă”, înainte să intre în stop cardiac.

„A început să se simtă rău în timpul unui concert la Londra și a mers la medic pentru teste, dar nu au detectat nimic acolo. Ea a decis să călătorească în Algarve, unde a început să simtă dureri abdominale severe. Două zile mai târziu, a mers la un spital privat, care a transferat-o de urgență la spitalul din Faro, deoarece apendicele îi explodase și avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență”, a spus Liberto Mealha.

„Surse spun că ea și-a menținut activitatea profesională în perioada premergătoare transportării la spital, în ciuda faptului că s-a plâns de dureri persistente timp de câteva săptămâni. Reprezentanții ei nu au comentat încă informațiile conform cărora a trebuit să fie resuscitată”, mai transmite sursa.

Sursă foto: Mediafax Foto

