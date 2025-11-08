Prima pagină » Știri externe » Cel mai DUR adversar naval al SUA din Pacific a fost pus în funcțiune. Portavionul Fujian confirmă ambițiile Chinei

Cristian Lisandru
08 nov. 2025, 10:00, Știri externe
China a pus, oficial, în funcțiune cel mai nou și mai avansat portavion al său, Fujian, la șantierul naval Jiangnan din Shanghai. Această mișcare marchează un punct de cotitură în evoluția Marinei Armatei Populare de Eliberare (PLAN) către o adevărată capacitate de navigație pe ape albastre, reducând decalajul tehnologic față de aviația navală americană.

China a intrat într-o nouă eră a aviației de portavion pe 6 noiembrie 2025, când PLAN a pus în funcțiune portavionul Fujian, în timpul unei ceremonii organizate la șantierul naval Jiangnan din Shanghai.

  • Postul de televiziune de stat CCTV a prezentat evenimentul, marcând tranziția de la operațiuni experimentale cu portavion la proiecția susținută de putere pe mare.
  • Nava de război de 80.000 de tone, desemnată Tip 003, este primul portavion din China echipat cu catapulte electromagnetice, o capacitate utilizată anterior doar de Marina SUA.
  • Portavionul Fujian a fost văzut în timpul exercițiilor în ultimele luni, dar punerea sa în funcțiune este confirmarea oficială a faptului că este acum operațional în cadrul Marinei Chineze.

„Prezența președintelui chinez Xi Jinping subliniază importanța momentului pentru țară și, în special, ambițiile sale navale în Marea Chinei de Sud”, notează Evan Lerouvillois, analist în domeniul apărării, pentru Army Recognition.

Portavionul Fujian | Sursa foto – televiziunea chineză via Army Rcognition

China și SUA, singurele forțe navale care operează catapulte EM pe mare

Fujian, cunoscut sub numele de Tipul 003, introduce prima punte CATOBAR din China cu trei catapulte electromagnetice și o zonă de aterizare înclinată, o schimbare radicală față de arhitectura obișnuită.

  • Imaginile publicate de PLAN, în septembrie, au arătat lansări de catapulte și recuperări cu avionul de vânătoare J-35 și avionul de avertizare timpurie KJ-600, în timpul testelor portavionului.
  • Astfel, au fost confirmate sistemele aviatice de bază înainte de punerea în funcțiune a lui Fujian.

China se alătură, acum, Statelor Unite și sunt singurele forțe navale care operează catapulte EM pe mare, un statut care reduce drastic un decalaj calitativ odinioară vast.

  • Portavionul Fujian are aproximativ 80.000 – 85.000 de tone la sarcină maximă, mai mare decât clasa Queen Elizabeth din Marea Britanie și Charles de Gaulle din Franța, dar mai mică decât clasa Ford din SUA, de aproape 100.000 de tone.
  • Puntea de zbor integrează trei catapulte de aproximativ 90 de metri, două elevatoare de aeronave pe tribord și un hangar mărit, alegeri de design care permit greutăți mai mari la decolare și cicluri mai rapide pe punte.
  • Complexul de aviație al navei a demonstrat deja operațiuni cu avioane de vânătoare multirol J-35 și J-15T și cu KJ-600, o platformă AEW comparabilă ca concept cu E-2D din SUA.

Aceste componente, validate în cadrul testelor pe mare din 2025, definesc potențialul de luptă al portavionului.

Președintele Chinei, Xi Jinping, în timpul ceremoniei de intrare în activitate a portavionului Fujian | Foto – Profimedia Images

Într-o situație de urgență în Taiwan, Fujian ar sprijini patrule aeriene de luptă stratificate

Catapultele contează foarte mult, deoarece deblochează o orbită AEW cu aripă fixă ​​și avioane de luptă care se lansează cu încărcătură de luptă. Un KJ-600 care patrulează de la distanță extinde orizontul radar și rețeaua de comandă a grupului de atac, închizând o lacună critică care a forțat primele două portavioane ale Chinei să se bazeze pe AEW cu elicoptere mai puțin capabile.

Pe măsură ce aripa aeriană se maturizează, analiștii se așteaptă la 60 sau mai multe aeronave, combinând J-35 pentru dominație și atac aeriene, J-15T pentru misiuni multirol, KJ-600 pentru managementul luptei și elicoptere pentru ASW și SAR.

Acest pachet poziționează Fujian pentru a genera patrule aeriene de luptă susținute și atacuri maritime de lungă durată împotriva amenințărilor de suprafață.

Într-o situație de urgență în Taiwan, Fujian ar sprijini patrule aeriene de luptă stratificate, interdicție maritimă și atacuri de precizie, în timp ce avioanele KJ-600 ar construi un spațiu de luptă aglomerat.

Efectul ar fi acela de a complica operațiunile aeriene ale SUA și ale aliaților de-a lungul strâmtorii și prin breșe cheie din primul lanț de insule, crescând costul intervenției și creând oportunități de control maritim și aerian local favorabile opțiunilor amfibii sau de blocadă”, explică analistul militar Evan Lerouvillois.

Ecosistemul industrial și de instruire din spatele portavionului Fujian contează la fel de mult ca nava

Recentele desfășurări de două portavioane în Marea Filipinelor subliniază modul în care Beijingul intenționează să normalizeze o astfel de prezență în criză și în timp de pace”, explică analistul militar Evan Lerouvillois.

Acesta mai precizează, la finalul analizei publicate de Army Recognition, că ecosistemul industrial și de instruire din spatele portavionului Fujian contează la fel de mult ca nava.

Șantierul Naval Jiangnan și CSSC au comprimat termenele de construcție și dotare, în timp ce unitățile de aviație ale portavioanelor PLAN și-au extins canalele de instruire și pregătirile pe mare pentru a accelera pregătirea aripii aeriene.

Cu escorte, nave logistice și un scenariu tot mai dezvoltat de desfășurare pe mare îndepărtată, PLAN asamblează țesutul conjunctiv al unei flote de ape albastre care poate opera la distanță pentru perioade susținute, mai degrabă decât pentru incursiuni episodice, încheie Evan Lerouvillois.

Foto colaj main – Army Recognition / Profimedia Images

