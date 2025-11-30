Prima pagină » Știri externe » Portavionul american USS Gerald R. Ford, operațiuni de zbor în Caraibe, pe fondul tensiunilor din Venezuela. „44 de avioane F/A-18E/F Super Hornet, putere aeriană copleșitoare”

Cristian Lisandru
30 nov. 2025, 17:08, Știri externe
Portavionul USS Gerald R. Ford a efectuat operațiuni de zbor în Marea Caraibelor, conform unor noi imagini ale Departamentului Apărării din SUA, datate „noiembrie 2025”. Această mișcare semnalează o inițiativă accentuată a SUA de a perturba activitatea maritimă ilicită în emisfera vestică.

Imaginile publicate de Departamentul de Război al SUA arată portavionul USS Gerald R. Ford al Marinei SUA efectuând operațiuni de zbor în Marea Caraibelor, ceea ce oficialii americani descriu ca fiind parte a unui scenariu de pregătire extinsă sub conducerea Comandamentului Sudic al SUA, notează Army Recognition.

Un F/A-18E Super Hornet aterizează pe puntea de zbor a portavionului USS Gerald R. Ford | Foto – Departamentul de Război al SUA via Army Recognition

  • Pentagonul nu a detaliat întreaga anvergură a misiunii, oficialii familiarizați cu operațiunile regionale spun că ritmul crescut reflectă un efort mai amplu de a combate rețelele de trafic care operează prin coridoare maritime cheie.
  • Prezența portavionului USS Gerald R. Ford, pe fondul tensiunilor cu Venezuela, servește – de asemenea – ca o reamintire clară a faptului că Washingtonul se bazează mai mult pe aviația navală pentru a consolida stabilitatea în zonele sudice de acces.
  • Operațiunile de zbor se referă la spectrul complet de exerciții de lansare și recuperare care implică aeronave bazate pe portavioane, efectuate continuu pentru a valida pregătirea de luptă, coordonarea de precizie și performanța sistemului în condiții operaționale.

Desfășurarea în Caraibe a portavionului USS Gerald R. Ford sprijină direct o operațiune condusă de Departamentul de Război, menită să descurajeze traficul de droguri, să aplice legea maritimă și să asigure stabilitatea regională – priorități subliniate de președintele Donald Trump.

„Oficialii apărării americane subliniază că prezența navei Gerald R. Ford este o demonstrație deliberată de forță, menită să descurajeze actorii malițioși și să permită supravegherea persistentă a rutelor de contrabandă cunoscute, utilizate de organizațiile criminale transnaționale”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.

USS Gerald R. Ford | Foto – Profimedia Images

44 de avioane F/A-18E/F Super Hornet și elicoptere MH-60R/S

În această desfășurare impresionantă, operațiunile de zbor simulează scenarii de atac, supraveghere, interdicție și dominare aeriană adaptate la mediul unic de amenințare al regiunii

Grupul de atac Fordcu sprijinul a trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke – marchează o desfășurare fără precedent a portavioanelor americane în Caraibe.

Distrugător din clasa Arleigh Burke | Foto – Profimedia Images

Această forță complet conectată în rețea, multi-domeniu, permite interdicția rapidă și atacurile maritime stratificate, răspunzând agil la amenințările emergente legate de narcotice, cum ar fi ambarcațiunile rapide și semi-submersibilele care transportă cocaină și fentanil spre coasta SUA.

  • Desfășurarea demonstrează o schimbare doctrinară: Marina SUA valorifică active de mare valoare împotriva amenințărilor maritime nestatale emergente din apropierea țărmurilor americane.
  • Utilizate în mod tradițional pentru proiecția puterii globale, active militare precum USS Gerald R. Ford răspund acum unei creșteri recente a traficului de narcotice în bazinul de est al Mării Caraibelor, inclusiv activități ale rețelelor venezuelene și columbiene.

Dacă un eventual conflict escaladează și se ajunge la o confruntare cu adversari la nivel de stat, cum ar fi Venezuela, grupul de luptă Ford oferă o putere aeriană copleșitoare.

44 de avioane F/A-18E/F Super Hornet, cinci avioane EA-18G Growler pentru război electronic, patru avioane E-2D Advanced Hawkeye pentru comandă și control și elicoptere MH-60R/S, oferă capacități versatile de atac, supraveghere și răspuns, mai notează Army Recognition.

Un F/A-18E Super Hornet survolează puntea de zbor a portavionului USS Gerald R. Ford | Foto – Profimedia Images

USS Gerald R. Fordacoperire strategică, flexibilitate operațională și mesaj ferm

În scenariile de atac, Grupul de Atac Ford efectuează atacuri la distanță lungă asupra apărării inamice, infrastructurii militare sau centrelor logistice, menținând în același timp ecrane defensive. Avioanele Growler degradează senzorii inamici pentru atacuri ulterioare, iar avioanele E-2D oferă avertizare timpurie persistentă din aer pentru a sprijini operațiunile aeriene și de suprafață coordonate.

  • Cu EMALS (sistem electromagnetic de lansare a aeronavei), USS Gerald R. Ford permite cicluri de zbor mai rapide și mai fiabile în comparație cu portavioanele tradiționale.
  • Desfășurarea portavionului USS Gerald R. Ford al Marinei SUA în Marea Caraibelor reprezintă, potrivit analiștilor militari, o evoluție strategică în operațiunile portavionului, amploarea și sofisticarea acestei misiuni subliniind rolul portavionului ca platforme multi-misiune pentru amenințările moderne.

F/A-18E Super Hornet | Foto – Profimedia Images

Deși oficialii Marinei SUA nu au confirmat cât timp va rămâne Grupul de Atac Ford în regiune, analiștii sugerează că desfășurarea ar putea fi extinsă dacă indicatorii de trafic persistă sau dacă stabilitatea regională necesită o prezență descurajantă continuă.

„În timp ce operațiunile de zbor cu ritm ridicat persistă, portavionul USS Gerald R. Ford al Marinei SUA redefinește prezența navală a SUA în emisferă. Portavionul proiectează o acoperire strategică, flexibilitate operațională și un mesaj ferm: securitatea maritimă continuă să fie o prioritate centrală de apărare a SUA”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.

Foto colaj main – Profimedia Images

