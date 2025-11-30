Portavionul american USS Gerald R. Ford, operațiuni de zbor în Caraibe, pe fondul tensiunilor din Venezuela. „44 de avioane F/A-18E/F Super Hornet, putere aeriană copleșitoare”

Portavionul USS Gerald R. Ford a efectuat operațiuni de zbor în Marea Caraibelor, conform unor noi imagini ale Departamentului Apărării din SUA, datate „noiembrie 2025”. Această mișcare semnalează o inițiativă accentuată a SUA de a perturba activitatea maritimă ilicită în emisfera vestică.
Imaginile publicate de Departamentul de Război al SUA arată portavionul USS Gerald R. Ford al Marinei SUA efectuând operațiuni de zbor în Marea Caraibelor, ceea ce oficialii americani descriu ca fiind parte a unui scenariu de pregătire extinsă sub conducerea Comandamentului Sudic al SUA, notează Army Recognition.
Desfășurarea în Caraibe a portavionului USS Gerald R. Ford sprijină direct o operațiune condusă de Departamentul de Război, menită să descurajeze traficul de droguri, să aplice legea maritimă și să asigure stabilitatea regională – priorități subliniate de președintele Donald Trump.
„Oficialii apărării americane subliniază că prezența navei Gerald R. Ford este o demonstrație deliberată de forță, menită să descurajeze actorii malițioși și să permită supravegherea persistentă a rutelor de contrabandă cunoscute, utilizate de organizațiile criminale transnaționale”, se arată în analiza publicată de Army Recognition.
În această desfășurare impresionantă, operațiunile de zbor simulează scenarii de atac, supraveghere, interdicție și dominare aeriană adaptate la mediul unic de amenințare al regiunii
Grupul de atac Ford – cu sprijinul a trei distrugătoare din clasa Arleigh Burke – marchează o desfășurare fără precedent a portavioanelor americane în Caraibe.
Această forță complet conectată în rețea, multi-domeniu, permite interdicția rapidă și atacurile maritime stratificate, răspunzând agil la amenințările emergente legate de narcotice, cum ar fi ambarcațiunile rapide și semi-submersibilele care transportă cocaină și fentanil spre coasta SUA.
Dacă un eventual conflict escaladează și se ajunge la o confruntare cu adversari la nivel de stat, cum ar fi Venezuela, grupul de luptă Ford oferă o putere aeriană copleșitoare.
44 de avioane F/A-18E/F Super Hornet, cinci avioane EA-18G Growler pentru război electronic, patru avioane E-2D Advanced Hawkeye pentru comandă și control și elicoptere MH-60R/S, oferă capacități versatile de atac, supraveghere și răspuns, mai notează Army Recognition.
În scenariile de atac, Grupul de Atac Ford efectuează atacuri la distanță lungă asupra apărării inamice, infrastructurii militare sau centrelor logistice, menținând în același timp ecrane defensive. Avioanele Growler degradează senzorii inamici pentru atacuri ulterioare, iar avioanele E-2D oferă avertizare timpurie persistentă din aer pentru a sprijini operațiunile aeriene și de suprafață coordonate.
Deși oficialii Marinei SUA nu au confirmat cât timp va rămâne Grupul de Atac Ford în regiune, analiștii sugerează că desfășurarea ar putea fi extinsă dacă indicatorii de trafic persistă sau dacă stabilitatea regională necesită o prezență descurajantă continuă.
„În timp ce operațiunile de zbor cu ritm ridicat persistă, portavionul USS Gerald R. Ford al Marinei SUA redefinește prezența navală a SUA în emisferă. Portavionul proiectează o acoperire strategică, flexibilitate operațională și un mesaj ferm: securitatea maritimă continuă să fie o prioritate centrală de apărare a SUA”, se mai arată în analiza publicată de Army Recognition.
Foto colaj main – Profimedia Images
RECOMANDAREA AUTORULUI: