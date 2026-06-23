Prima pagină » Știri externe » Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat

Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat

Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat
Galerie Foto 5
Sursă foto: Fabecook/ Keir Starmer
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Keir Starmer a prezidat prima ședință de cabinet după anunțul că va demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist și de prim-ministru, transmițând că intenționează să rezolve „problemele dificile” rămase înainte de a părăsi Downing Street.

Starmer „vrea să rezolv problemele dificile” înainte de plecare

În cadrul ședinței de cabinet desfășurate marți, potrivit The Guardian, Keir Starmer le-a transmis miniștrilor că dorește să folosească ultimele săptămâni ale mandatului pentru a finaliza dosarele importante rămase deschise.

Potrivit purtătorului de cuvânt al premierului, Starmer a mulțumit cabinetului pentru activitatea desfășurată în ultimii doi ani și a subliniat că rezultatele guvernării nu se măsoară doar prin politici și anunțuri, ci și prin impactul asupra vieții cetățenilor.

Premierul a declarat că își dorește ca viitorul lider al guvernului să aibă succes și că va face tot posibilul pentru o tranziție ordonată.

„Va încerca să rezolve problemele dificile în următoarele săptămâni pentru a-l sprijini pe succesor”, a precizat purtătorului de cuvânt al premierului după reuniunea cabinetului.

De asemenea, Starmer a insistat că activitatea guvernului trebuie să continue în mod normal până la desemnarea noului prim-ministru.

Downing Street: Fără politici majore noi până la demisie

Guvernul britanic a anunțat că, în perioada de tranziție, nu vor fi lansate noi politici majore și nici noi angajamente importante de cheltuieli.

Secretarul Cabinetului, Antonia Romeo, a transmis instrucțiuni departamentelor guvernamentale privind modul de funcționare al administrației în această perioadă.

„Keir Starmer rămâne prim-ministru, așadar activitatea guvernului va continua normal până când va recomanda un succesor Majestății Sale Regelui”, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului.

Toți miniștrii își păstrează funcțiile, iar proiectele deja aflate în derulare vor continua fără întreruperi.

Planul de investiții în apărare, excepția de la regulă

Deși Downing Street susține că nu vor exista noi angajamente majore, planul de investiții în apărare pare să fie tratat diferit.

Purtătorul de cuvânt al premierului a sugerat că documentul este considerat deja parte a unui proces aflat în desfășurare și nu o inițiativă nouă.

Vicepremierul David Lammy a confirmat anterior în Parlament că planul va fi publicat înaintea summitului NATO programat în Turcia pe 7 iulie.

Semnalele venite din jurul lui Starmer indică faptul că principalele cifre privind cheltuielile militare au fost deja stabilite, chiar dacă versiunea finală va fi discutată și cu noul ministru al Apărării, Dan Jarvis.

Aliații lui Andy Burnham contestă legitimitatea deciziei

Aliații lui Andy Burnham, considerat favorit pentru a-i succeda lui Starmer, au declarat pentru The Telegraph că un document cu implicații strategice atât de mari nu ar trebui adoptat de un premier aflat la final de mandat.

Potrivit acestora, planul de investiții în apărare reprezintă o decizie cu efecte naționale și internaționale majore și ar trebui lăsat în responsabilitatea viitorului lider.

Rachel Reeves: Planul va fi gata înainte de summitul NATO

Cancelarul Rachel Reeves a declarat că este „încrezătoare” că planul va fi publicat la timp.

„Va implica cheltuirea mai multor bani într-un mod mai eficient și va face față amplorii provocărilor cu care se confruntă țara noastră”, a afirmat aceasta.

Guvernul consideră că noul program de investiții este esențial pentru consolidarea capacităților militare ale Regatului Unit într-un context internațional marcat de tensiuni de securitate și de amenințările atribuite Rusiei.

Context: Disputa privind apărarea a declanșat criza care a dus la demisia lui Starmer

La începutul lunii, ministrul Apărării, John Healey, și ministrul forțelor armate, Al Carns, și-au prezentat demisiile după ce au intrat în conflict cu Starmer în privința nivelului finanțării necesare pentru consolidarea capacităților militare britanice.

Criza privind cheltuielile pentru apărare a amplificat tensiunile din cabinet și a contribuit la contextul politic care a culminat cu anunțul demisiei premierului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Președintele Cehiei îl dă în judecată pe premierul Andrej Babis pentru excluderea din delegația NATO. Cazul ajunge la Curtea Constituțională
15:28
Președintele Cehiei îl dă în judecată pe premierul Andrej Babis pentru excluderea din delegația NATO. Cazul ajunge la Curtea Constituțională
FLASH NEWS „Cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”. Criza politică din România, în atenția presei internaționale după votul din Parlament
14:09
„Cele mai mari deficite din UE și inflație galopantă”. Criza politică din România, în atenția presei internaționale după votul din Parlament
FLASH NEWS Numele lui Donald Trump, eliminat de pe fațada Centrului Kennedy. Primele fotografii publicate de The Washington Post după ordinul instanței
13:04
Numele lui Donald Trump, eliminat de pe fațada Centrului Kennedy. Primele fotografii publicate de The Washington Post după ordinul instanței
FLASH NEWS Vârsta de pensionare ar putea ajunge la 70 de ani în Germania. Planul susținut de cancelarul Friedrich Merz
12:26
Vârsta de pensionare ar putea ajunge la 70 de ani în Germania. Planul susținut de cancelarul Friedrich Merz
ATAC Masacru într-un liceu din Filipine: trei elevi uciși și peste 20 de răniți într-un atac armat. Suspecții, doi adolescenți de 14 și 15 ani, arestați
11:14
Masacru într-un liceu din Filipine: trei elevi uciși și peste 20 de răniți într-un atac armat. Suspecții, doi adolescenți de 14 și 15 ani, arestați
FLASH NEWS Teheranul susține că va prelua controlul Strâmtorii Ormuz. Anunțul tranșant transmis de negociatorul-șef al Iranului după negocierile cu SUA
10:47
Teheranul susține că va prelua controlul Strâmtorii Ormuz. Anunțul tranșant transmis de negociatorul-șef al Iranului după negocierile cu SUA
Mediafax
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Digi24
Nou val de recrutare forțată în armata rusă: datornicii și foștii deținuți, printre ținte. Mișcarea Ateș: Nu semna nimic sub amenințări
Cancan.ro
Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? 'El a înșelat-o de la început'
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Click
Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie la 44 de ani. Cum reușește să aibă un abdomen perfect tonifiat: „Există și o doză substanțială de vanitate”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Ce se întâmplă doctore
Canicula și simptomele care te trimit direct la medic. Semnele că organismul nu mai face față căldurii excesive
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cum poți să faci ca Android Auto să ruleze mai rapid? Cinci sfaturi pentru șoferi
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Unde declanșează schimbările climatice cele mai multe extincții?

Cele mai noi

Trimite acest link pe