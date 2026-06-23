Keir Starmer vrea să finalizeze planul de investiții în apărare înainte de plecare și promite „rezolvarea problemelor dificile” la final de mandat

Keir Starmer a prezidat prima ședință de cabinet după anunțul că va demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist și de prim-ministru, transmițând că intenționează să rezolve „problemele dificile” rămase înainte de a părăsi Downing Street.

Starmer „vrea să rezolv problemele dificile” înainte de plecare

În cadrul ședinței de cabinet desfășurate marți, potrivit The Guardian, Keir Starmer le-a transmis miniștrilor că dorește să folosească ultimele săptămâni ale mandatului pentru a finaliza dosarele importante rămase deschise.

Potrivit purtătorului de cuvânt al premierului, Starmer a mulțumit cabinetului pentru activitatea desfășurată în ultimii doi ani și a subliniat că rezultatele guvernării nu se măsoară doar prin politici și anunțuri, ci și prin impactul asupra vieții cetățenilor.

Premierul a declarat că își dorește ca viitorul lider al guvernului să aibă succes și că va face tot posibilul pentru o tranziție ordonată.

„Va încerca să rezolve problemele dificile în următoarele săptămâni pentru a-l sprijini pe succesor”, a precizat purtătorului de cuvânt al premierului după reuniunea cabinetului.

De asemenea, Starmer a insistat că activitatea guvernului trebuie să continue în mod normal până la desemnarea noului prim-ministru.

Downing Street: Fără politici majore noi până la demisie

Guvernul britanic a anunțat că, în perioada de tranziție, nu vor fi lansate noi politici majore și nici noi angajamente importante de cheltuieli.

Secretarul Cabinetului, Antonia Romeo, a transmis instrucțiuni departamentelor guvernamentale privind modul de funcționare al administrației în această perioadă.

„Keir Starmer rămâne prim-ministru, așadar activitatea guvernului va continua normal până când va recomanda un succesor Majestății Sale Regelui”, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului.

Toți miniștrii își păstrează funcțiile, iar proiectele deja aflate în derulare vor continua fără întreruperi.

Planul de investiții în apărare, excepția de la regulă

Deși Downing Street susține că nu vor exista noi angajamente majore, planul de investiții în apărare pare să fie tratat diferit.

Purtătorul de cuvânt al premierului a sugerat că documentul este considerat deja parte a unui proces aflat în desfășurare și nu o inițiativă nouă.

Vicepremierul David Lammy a confirmat anterior în Parlament că planul va fi publicat înaintea summitului NATO programat în Turcia pe 7 iulie.

Semnalele venite din jurul lui Starmer indică faptul că principalele cifre privind cheltuielile militare au fost deja stabilite, chiar dacă versiunea finală va fi discutată și cu noul ministru al Apărării, Dan Jarvis.

Aliații lui Andy Burnham contestă legitimitatea deciziei

Aliații lui Andy Burnham, considerat favorit pentru a-i succeda lui Starmer, au declarat pentru The Telegraph că un document cu implicații strategice atât de mari nu ar trebui adoptat de un premier aflat la final de mandat.

Potrivit acestora, planul de investiții în apărare reprezintă o decizie cu efecte naționale și internaționale majore și ar trebui lăsat în responsabilitatea viitorului lider.

Rachel Reeves: Planul va fi gata înainte de summitul NATO

Cancelarul Rachel Reeves a declarat că este „încrezătoare” că planul va fi publicat la timp.

„Va implica cheltuirea mai multor bani într-un mod mai eficient și va face față amplorii provocărilor cu care se confruntă țara noastră”, a afirmat aceasta.

Guvernul consideră că noul program de investiții este esențial pentru consolidarea capacităților militare ale Regatului Unit într-un context internațional marcat de tensiuni de securitate și de amenințările atribuite Rusiei.

Context: Disputa privind apărarea a declanșat criza care a dus la demisia lui Starmer

La începutul lunii, ministrul Apărării, John Healey, și ministrul forțelor armate, Al Carns, și-au prezentat demisiile după ce au intrat în conflict cu Starmer în privința nivelului finanțării necesare pentru consolidarea capacităților militare britanice.

Criza privind cheltuielile pentru apărare a amplificat tensiunile din cabinet și a contribuit la contextul politic care a culminat cu anunțul demisiei premierului.