Cristian Lisandru
24 nov. 2025, 10:00, Știri externe
„Ziua socotelilor”. Zelenski, prins într-un scenariu-menghină. A primit un cec în alb din partea ucrainenilor, toată puterea se află în mâinile sale, dar pășește pe „nisipuri mișcătoare” după scandalul „Energoatom”

Rădăcinile celui mai mare scandal de corupție care zguduie Ucraina sunt adânc înfipte în puterea absolută pe care o deține Volodimir Zelenski. Partidul său, Slujitorul Poporului, deține peste jumătate din locurile din parlamentul ucrainean, încă din 2019, ceea ce îi permite să conducă fără parteneri de coaliție.

  • Când Rusia a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022, administrația Zelenski a primit, de asemenea, puteri sporite în timp de război și a introdus legea marțială, notează Oleg Sukhov într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace.
  • La începutul invaziei, societatea civilă și mass-media ucrainene au dat un cec în alb autorităților și lui Zelenski. În astfel de condiții ideale”, corupția și reformele eșuate au trecut în plan secund.

Acum a devenit evident că, în unele cazuri, autoritățile au profitat de încrederea publică și de puterile din timp de război pentru a acționa cu impunitate. În urma unei serii de dezvăluiri dăunătoare despre corupție care implică membri ai cercului apropiat al lui Zelenski, contractul social din timp de război pare să fi fost încălcat. Șocată de amploarea abuzurilor dezvăluite, societatea ucraineană nu mai este dispusă să tolereze ilegalitatea și corupția”, scrie Oleg Sukhov.

Zelenski, tendințe autoritare

„Ziua socotelilor” a venit atunci când Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au vizat cercul apropiat al lui Zelenski.

Aceștia i-au atacat pe Timur Mindich, un apropiat și fost partener de afaceri al președintelui, și pe Oleksiy Chernyshov, un fost viceprim-ministru, apropiat și de Zelenski.

Ca răspuns, autoritățile au încercat să pună capăt independenței NABU și SAPO în iulie. Zelenski a semnat un proiect de lege care le subordona procurorului general, un loialist prezidențial. Presupunerea aparentă era că atenția societății era concentrată în totalitate asupra războiului și că opoziția față de represiune va fi slabă.

  • Autoritățile ucrainene au calculat greșit.
  • Încercarea de a limita puterile agențiilor anticorupție a declanșat primele proteste la scară largă de la începutul războiului.
  • Demonstrațiile i-au determinat pe partenerii occidentali ai Ucrainei să intervină.
  • Drept urmare, administrația Zelenski a trebuit să inverseze schimbările și să restabilească independența agențiilor anticorupție.

Protestele au arătat că o cultură politică pluralistă a Ucrainei a supraviețuit concentrării puterii în mâinile lui Zelenski și tendințelor sale autoritare.

Sistemul politic ucrainean s-a obișnuit cu tranzițiile regulate ale puterii prin alegeri și a trecut prin două revoluții reușite împotriva guvernelor corupte și autoritare: Revoluția Portocalie din 2004 și Revoluția EuroMaidan din 2014. Prin urmare, societatea ucraineană nu este dispusă să accepte încă o încercare prin care s-ar construi o conducere autoritară”, continuă Oleg Sukhov.

Unul dintre anchetatorii NABU, arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe motive dubioase

În mod ironic, continuă Sukhov, tentativa de reprimare a NABU și SAPO ar fi putut produce efectul opus celui scontat. Încurajate de sprijinul societății ucrainene și al partenerilor occidentali, agențiile anticorupție s-au simțit, probabil, mai în siguranță în demersul de a aduce acuzații împotriva apropiaților lui Zelenski.

La începutul acestei luni, NABU a pus sub acuzare opt suspecți într-o schemă de corupție la scară largă la compania nucleară de stat Energoatom. Mindich este acuzat că este liderul rețelei, în timp ce Chernyshov este suspect.

Alți câțiva oficiali de rang înalt sunt, de asemenea, implicați, dar nu au fost încă acuzați. Printre aceștia se numără ministrul Justiției, German Galușcenko, și ministrul Energiei, Svitlana Grynchuk și Rustem Umerov, fost ministru al apărării și acum secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

  • Amploarea scandalului de corupție și agitația media l-au forțat pe Zelenski să se distanțeze de schemă.
  • El i-a îndemnat pe Galușcenko și Grynchuk să demisioneze și a impus sancțiuni celui mai apropiat asociat al său, Mindich, într-o mișcare fără precedent.
  • Administrația Zelenski a promis, de asemenea, sprijinul pentru NABU și SAPO în anchetele lor anticorupție.

Însă, în ciuda eforturilor lui Zelenski de a demonstra că nu a avut niciun rol în schema de corupție, aparentele încercări de a crea obstacole pentru NABU și SAPO continuă.

Unul dintre anchetatorii NABU care au investigat cazul Energoatom, Ruslan Mahamedrasulov, a fost arestat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pe motive dubioase și rămâne în arest”, mai scrie Oleg Sukhov.

Caz clasic de împușcare a mesagerului

SBU, care este loială administrației Zelenski, îi acuză pe Mahamedrasulov și pe tatăl său de implicare în vânzarea ilegală de cânepă industrială către republica rusă Daghestan.

Însă înregistrarea audio în care se presupune că este menționat Daghestanul este de calitate slabă, iar criticii SBU susțin că Uzbekistanul, nu Daghestanul, este menționat pe înregistrare.

„Între timp, un martor cheie care a respins afirmațiile SBU cu privire la Mahamedrasulov a fost acuzat de mărturie mincinoasă și arestat, în ceea ce criticii consideră o încercare de a exercita presiuni ilegale asupra NABU.

Pentru a justifica represiunea, SBU a susținut că expune presupusa influență rusească în cadrul NABU. Mai mult, unii dintre susținătorii guvernului susțin că, prin investigarea și expunerea corupției la vârf, agențiile anticorupție, mass-media independentă și activiștii destabilizează țara și o fac vulnerabilă la agresiunea continuă a Rusiei.

Acesta este un caz clasic de împușcare a mesagerului. Înalții oficiali implicați în corupție sunt cei care ajută Rusia, nu cei care o expun.

Într-adevăr, suspecții din schema de corupție Energoatom sunt ei înșiși legați de Rusia prin intermediul lui Andrei Derkach, un fost parlamentar ucrainean care a fugit din țară, a fost acuzat de înaltă trădare și care în prezent este senator rus în camera superioară a parlamentului țării.

Conform înregistrărilor publicate de NABU, suspecții ar fi transferat și 2 milioane de dolari către Moscova”, amintește Oleg Sukhov în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Întrebarea este dacă Zelenski este dispus să împartă puterea

Între timp, Mindich a deținut o participație la producătorul rus de diamante New Diamond Technology până în 2024, conform unei investigații publicate în octombrie de Yaroslav Zheleznyak, un parlamentar din partidul de opoziție Holos din Ucraina.

Scandalul de corupție poate submina rata de aprobare și legitimitate a administrației Zelenski, exact în momentul în care Ucraina se confruntă cu înaintarea armatei Rusiei în teatrul de război.

Pentru a evita o catastrofă, autoritățile trebuie să restabilească încrederea publică și unitatea națională.

  • Cea mai radicală soluție la actuala criză politică ar fi organizarea de alegeri prezidențiale și parlamentare.
  • Cu toate acestea, acest lucru ar fi imposibil fără ridicarea legii marțiale din Ucraina, care interzice organizarea de alegeri în timp de război.
  • Alegerile organizate în condiții de război ar implica, de asemenea, riscuri enorme de securitate, iar Rusia ar profita, probabil, de acestea.
  • Până când nu va exista un armistițiu – și nu există dovezi că acest lucru se va întâmpla în curând – acest scenariu este nerealist.

O altă opțiune este crearea unui guvern de unitate națională care să includă atât aliații lui Zelenski, cât și figuri ale opoziției în care societatea are încredere. Mai multe partide de opoziție și chiar unii parlamentari din partidul lui Zelenski au cerut deja crearea unui astfel de guvern.

Această opțiune ar putea, de asemenea, să sporească legitimitatea guvernului, dar întrebarea este dacă Zelenski este dispus să împartă puterea.

După ce a deținut monopolul asupra guvernului atât de mult timp, s-ar putea să nu fie dispus să facă concesiile necesare.

Pentru a rezolva criza, Zelenski ar putea să schimbe cabinetul de miniștri și să-i concedieze pe cei mai controversați oficiali de rang înalt, inclusiv pe șeful său de cabinet, Andriy Yermak, care a fost acuzat că a inițiat atacul de vară împotriva NABU. Zelenski ar putea să îl schimbe și pe adjunctul lui Yermak, Oleh Tatarov, și să lase NABU și SAPO să-și facă treaba nestingherite.

Este evident că figurile controversate trebuie înlocuite cu persoane care au un dosar impecabil. Fără astfel de decizii necesare, stabilitatea Ucrainei și însăși supraviețuirea sa ca stat ar putea fi puse în pericol”, avertizează Oleg Sukhov.

