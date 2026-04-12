Anihilarea de către autoritățile române a unei grupări specializate în traficul de migranți a scos la iveală cât au ajuns să plătească refugiații din Iran ca să ajungă într-o țară europeană. Doi bărbați de origine kurdă, care au fugit dintr-un oraș situat în nord-vestul Iranului, au descris, în fața anchetatorilor români, realitatea dură din lumea traficanților de persoane care operează în Orientul Mijlociu.

Ancheta a fost declanșată după ce un echipaj al Poliției de Frontieră a oprit, în apropiere de granița cu Bulgaria, un autoturism Volkswagen condus de un cetățean iranian. Șoferul avea în mașină patru pasageri, iar în urma verificărilor s-a dovedit că persoanele transportate aveau documente false.

În urma audierilor, s-a stabilit că șoferul făcea parte dintr-o rețea de traficanți de persoane cu ramificații în Iran și Turcia. Pasagerii erau doi iranieni de origine kurdă și doi turci.

Filmul evenimentelor

Audiați cu ajutorul unui translator de limbă kurdă, iranienii au povestit că sunt din Mahabad, un oraș situat în nord-vestul Iranului, locuit aproape exclusiv etnici kurzi.

Migrantul a mărturisit că, inițial, a ajuns în Turcia, la Istanbul, unde a avut o întâlnire cu un cetățean turc, care i-a spus că îl poate ajuta să ajungă în Uniunea Europeană contra sumei de 5.000 de euro, bani care acopereau taxele de transport și 300 de euro pentru un pașaport emis de o țară din UE.

Bărbatul susține că a acceptat înțelegerea și a achitat 3.300 de euro pe loc, iar la câteva zile a plecat cu un autoturism, împreună cu cetățeanul turc, fără să fie opriți pe traseu. Ulterior, a fost predat unui iranian pe care nu îl cunoștea.

Acesta din urmă l-a dus în fața unui hotel, unde aștepta o mașină în care se aflau deja alți migranți, între care și o rudă de-a lui.

Un pașaport italienesc fals costă 1.000 de euro

Iranianul susține că au tranzitat Bulgaria fără probleme însă în România au fost opriți de Poliția de Frontieră. Iranianul a explicat că nu i-a plătit nimic șoferului, dar că trebuia să-i dea 2.000 de euro la sfârșitul călătoriei.

Mult mai dramatic este modul în care a fugit din țară cel de-al doilea iranian de origine kurdă găsit de polițiștii de frontieră români.

Bărbatul a explicat că a plătit 4.000 de euro unei persoane pe care nu o cunoștea și urma ca, la destinație, să mai plătească suma de 6.000 de euro.

Acesta a afirmat că, inițial, a trecut fraudulos frontiera din Iran în Turcia cu ajutorul unor călăuze.

În Turcia a stat o perioadă scurtă, la Istanbul, de unde am plecat într-un alt oraș. La un moment dat, migrantul a primit un pașaport italienesc, pentru care ar fi achitat 1.000 de euro și s-a pregătit de drumul către Uniunea Europeană.

