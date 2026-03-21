Previziuni sumbre pentru Europa. Ce spune „Nostradamusul Chinei”, cel care a prezis războiul cu Iranul

Jiang Xueqin, cel cunoscut și drept „Nostradamusul Chinei”, academician din Beijing, a adus în atenție o serie de previziuni sumbre pentru Europa. Academicianul din China a prezis războiul cu Iranul și revenirea lui Donald Trump la putere. Acum, prezintă noi predicții legate de soarta Europei.

Ce spune „Nostradamusul Chinei” despre soarta Europei

Pentru aceste previziuni ale sale, academicianul din Beijing utilizează analiza istorică și teoria jocurilor. Două dintre previziunile sale s-au adeverit. Prima a fost victoria lui Donald Trump din anul 2024, când a fost reales președinte al Statelor Unite ale Americii. A doua previziune a fost cea legată de declanșarea războiului SUA – Iran din acest an.

„Nostradamusul Chinei” a prezentat, recent, un calendar al previziunilor pentru următorii 2-4 ani. Jiang Xueqin susține faptul că SUA vor trimite trupe terestre în Iran, aspect care va declanșa o serie de proteste interne.

„Mulți tineri vor refuza să lupte în acest război”, menționează Jiang Xueqin.

În conflict, susține el, vor fi atrase Turcia și Arabia Saudită, ceea ce ar putea să însemne o escaladare a războiului. Acest aspect ar putea să genereze daune grave economiilor din Golf, notează sursa citată. De altfel, Consiliul de Cooperare al Golfului nu va mai exista, el susținând că „economiile CCG sunt distruse și asta face parte din plan”.

El mai susține că Rusia va exploata întregul haos creat (subminarea NATO și războiul) cu scopul de a învinge Ucraina. În final, academicianul din Beijing susține că „este puțin probabil ca Europa să reziste”, iar continentul ar putea ajunge să fie amenințat de Rusia și Iran.

„Nostradamusul Chinei” a mai susținut că orientarea marilor corporații tehnologice va fi îndreptată către Israel. El mai prezice că acest aspect va avea loc odată ce economia americană va slăbi.

El a mai susținut că ar putea reapărea numele antic de Persia, făcând referire la Strâmtoarea Ormuz și la situația din Golf. De asemenea, el mai aduce în atenție un alt scenariu sumbru, și anume distrugerea moscheii Al-Aqsa din Ierusalim.

