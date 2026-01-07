Scandal în lumea săriturilor cu schiurile. Până la urmă, mărimea contează. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa

Un real scandal a pornit în lumea săriturilor cu schiurile. Schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă, după descoperirea unei noi metode de a trișa. Acum, înainte de începerea Jocurilor Olimpice de iarnă (6-22 februarie 2026), sportivii ar putea ajunge în situația de a fi verificați vertiginos cu un scaner 3D.

În lumea săriturilor cu schiurile, echipamentul contează enorm. Mărimea costumului poate să facă diferența în performanță, iar cu cât este mai mare, cu atât flotabilitatea în aer se îmbunătăţeşte şi cu atât săritura este mai lungă. Ceea ce îi ajută pe schiorii profesioniști să înregistreze un timp optim și o lungime perfectă în săritură.

Echipamentul poate să decidă și dacă schiorul este descalificat din competiție. De pildă, mai mulți sportivi au ajuns să fie excluși din competițiile celor Patru Trambuline din cauza echipamentului pe care îl purtau. În 2026, Matthias Hafele (42 de ani), directorul departamentului de echipamente al FIS, a decis să ia măsuri drastice în această privinţă.

O nouă regulă anti-fraudă: schiorii ar putea fi măsurați în zona intimă

Pentru că unii schiori ar fi folosit acid hialuronic pentru a-și mări penisurile, cu scopul de a beneficia de un costum mai larg și o portanță ridicată. Având în vedere acest aspect, ar urma să fie introdusă o nouă regulă, și anume măsurarea competitorului în zona intimă, arată cotidianul german Bild.

„Momentan, nu sunt planificate alte măsurători. Cu toate acestea, lucrăm deja la metode pentru a îmbunătăți această problemă complexă”, a declarat Matthias Hafele.

Schiorii sunt măsurați cu ajutorul unui scaner 3D pentru a identifica și calcula dimensiunea între picioare, pornind de la punctul cel mai jos al zonei genitale. Măsurătoarea va fi utilizată pentru confecţionarea costumului pentru sezon. Înainte, măsurătorile erau efectuate manual.

„Dacă acest punct poate fi mutat în jos, suprafaţa costumului creşte automat, ceea ce îmbunătăţeşte flotabilitatea”, explică tabloidul german.

Injecții cu acid hialuronic pentru a câștiga câțiva milimetri de țesut în plus

Cu scopul de a câştiga câţiva milimetri de ţesut în plus, unii schiori ar fi recurs la o metodă ingenioasă de trișare: injecțiile cu acid hialuronic în zona intimă. În trecut, o altă metodă utilizată ar fi fost umplerea cu spumă a testiculelor.

„Este posibil să se obţină o îngroşare temporară şi vizibilă a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic. Totuşi, aceasta nu îl alungeşte. O astfel de injecţie nu este indicată din punct de vedere medical şi prezintă riscuri”, confirmă dr. Kamran Karim pentru Bild.

Obiectivul este ca structura osoasă, şi nu ţesuturile moi, să fie factorul determinant al măsurii.

„Pot exclude orice încercare de mărire a dimensiunii organelor genitale prin mijloace vizibile. Personalul medical este prezent în timpul măsurătorii şi efectuează controale foarte amănunţite”, a menționat directorul departamentului de echipamente al FIS.

Sursă foto: Envato