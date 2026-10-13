Tribunalul București este așteptat, marți, să ia o decizie în cazul cererii lui Călin Georgescu de a beneficia de o măsură preventivă mai blândă (arest la domiciliu sau control judiciar) în dosarul de înșelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro.

Pronunțarea era așteptată inițial luni, însă judecătorul a amânat decizia pentru o zi. Este vorba despre același magistrat care respinsese inițial solicitarea procurorilor de arestare preventivă și dispusese control judiciar. Măsura a fost contestată, astfel că pe 29 septembrie magistrații Curții de Apel București au decis arestarea lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen pentru 30 de zile.

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Motivele arestării lui Călin Georgescu

Cei trei judecători de la Curtea de Apel București care au fost în completul care a decis arestarea lui Călin Georgescu la contestație pentru 30 de zile au avut opinii diferite. Doi dintre ei au decis încarcerarea fostului candidat la prezidențiale și au motivat, printre altele, că ”există suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit faptele” și că Georgescu s-ar fi pregătit să plece din țară.

Pe de altă parte, judecătoarea care a făcut opinie separată – și a spus că măsura controlului judiciar este suficientă – a susținut că nu este destul de bine conturată existența unui grup infracțional și acuzația de înșelăciune ar putea fi, de fapt, o relație comercială reală. Inițial, judecătorul de drepturi și libertăți decisese eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sa sub control judiciar. Gândul a obținut documentul de la Curtea de Apel București și prezintă concluziile.

Practic, Călin Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 1,1 milioane euro.

Ce spune Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, a transmis, într-o declarație de presă, că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu afirmă că a avut ”încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

Omul de afaceri spune că povestea a început în 2021, când l-a cunoscut pe Călin Georgescu și a decis să aibă încredere în planurile de afaceri care i-ar fi fost prezentate.

În centrul întregii afaceri se află o finanțare externă de aproximativ șase milioane de euro. Răzvan Leu susține că societatea care urma să îi ofere finanțarea i-ar fi fost recomandată și prezentată ca fiind de încredere de Călin Georgescu și de persoane din cercul său de afaceri. Pentru obținerea banilor, omul de afaceri afirmă că a depus o garanție de 1,1 milioane de euro. Creditul nu s-ar mai fi concretizat, iar Leu susține că nici banii depuși drept garanție nu s-au mai întors la el.

Potrivit unor surse Gândul, afaceristul Leu i-a fost prezentat lui Rusen de către Călin Georgescu. Călin Georgescu i l-a prezentat lui Leu pe Rusen ca fiind un potent om de afaceri cu conexiuni și posibilități pentru dezvoltarea unor afaceri.