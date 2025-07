Ortopedul prins în flagrant când lua MITĂ de la un pacient a fost plasat sub control judiciar

Medicul ortoped de la Spitalul Floreasca care a fost prins în flagrant când lua mită de la un pacient a fost plasat sub control judiciar. Acesta este acuzat de luare de mită și fals intelectual.

Pe 10 iulie, în timp ce se afla în Spitalul Clinic de Urgență București, medicul a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de 300 lei. El a fost ridicat de procurori și dus la audieri.

„În perioada iunie–iulie 2024, inculpatul, în calitate de medic primar, specialitatea ortopedie-traumatologie, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu în cadrul Spitalului Clinic de Urgență București și Spitalului Sanador – Clinica Sanador Buzești, a emis un număr de patru certificate de concediu medical pentru o persoană, atestând în mod nereal existența unor afecțiuni medicale și acordând, astfel, nejustificat, zile de concediu medical”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Medicul ar fi parcurs mai multe proceduri pentru a se justifica precum efectuarea de investigații imagistice sau aplicarea unor mijloace de imobilizare ortopedică. Acesta a primit de la pacient sume cuprinse între 200 și 400 de lei.

Medicul ortoped a fost reținut pentru 24 de ore, apoi a fost plasat sub control judiciar pentru de 60 de zile. În plus, el are interdicția de a exercita profesia.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă.

