Este o zi de o importanță crucială pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Astăzi este programat primul termen în camera preliminară în cel de-al doilea dosar trimis în judecată de către procurori. La orele prânzului liderul suveranist va ajunge în fața magistraților. Avocații lui Călin Georgescu susțin că acuzațiile nu se susțin.

UPDATE ORA 14.10. Călin Georgescu iese de la audieri, însă refuză să dea declarații reprezentanților mass-media. La ieșirea din tribunal, este întâmpinat cu urale și aplauze de către susținătorii săi.

UPDATE ORA 13.20. Călin Georgescu a ajuns la sediul Curții de Apel, fiind întâmpinat de mulțimea entuziastă. Mașina sa este luată cu asalt în momentul în care coboară însoțit de gărzile sale de corp.

UPDATE ORA 12.45: În fața Curții de Apel a ajuns și Stegarul dac (Cezar Avrămuță), întâmpinat cu căldură de susținătorii lui Georgescu. Recent eliberat din Penitenciarul Giurgiu, acesta a venit fără accesoriul care l-a făcut celebru, imensul drapel tricolor.

Luni 17 noiembrie are loc primul termen de judecată în cadrul acestui al doilea dosar în procedura de cameră preliminară, măsuri și excepții de către judecătorul de cameră preliminară.

Rechizitoriul e un simulacru, acuză avocații lui Georgescu. Zeci de oameni s-au strâns la Curtea de Apel

Potrivit avocaților care îl apără pe suveranist, rechizitoriul este doar un simulacru care va fi desființat în instanță, potrivit Realitatea Plus.

Este o tensiune covârșitoare la Curtea de Apel București, locul acolo unde astăzi are loc primul termen în cel de-al doilea dosar a lui Călin Georgescu trimis în judecată de către procurori. În scurt timp liderul suveranist va ajunge la instanță, acolo unde îl așteaptă o mulțime de oameni care îl susțin.

Astăzi începe judecata celui de-al doilea dosar penal trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General, aflat pe masa magistraților de la Curtea de Apel București, un dosar extrem de important în care este implicat și liderul suveranist.

În același dosar este pus sub acuzare și mercenarul Horațiu Potra

În cadrul acestui al doilea dosar penal, liderul suveranist este acuzat de „complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale”. În același dosar mai sunt puși sub acuzare Horațiu Potra, care va fi extrădat în săptămânile următoare, declară surse din Ministerul Justiției, cât și alte 18 persoane.

Avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024 au menționat, referitor la dosar, că sunt foarte multe controverse având în vedere că nu sunt probe solide pentru acuzațiile care i se aduc clientului lor.

Surse: Niciun procuror al Curții de Apel nu vrea să preia cazul ca procuror de ședință

Surse au precizat pentru Realitatea Plus că niciun procuror din cadrul Secției Speciale de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel nu a dorit preluarea acestui caz ca procuror de ședință. Tocmai din acest motiv, până acum nu a fost fixat un prim termen. Așadar la ora 13.30, începe judecarea acestui dosar extrem de important, la care va fi prezent și Călin Georgescu.

Surse foto, video: Gândul/Oana Zvobodă

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Nicușor Dan susține că fenomenul Călin Georgescu stagnează: ”Adevărul e că s-a promovat foarte bine”. Ce spune despre anularea alegerilor din 2024

Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”