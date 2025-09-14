Incredibil! Purtătoarea de cuvânt a Guvernului îl face mincinos pe Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu tace!

În ultimul episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu atrage atenția asupra unui episod neașteptat pe scena politică: purtătoarea de cuvânt a Guvernului condus de Ilie Bolojan, Ioana Ene Dogioiu, l-a contrazis direct pe Sorin Grindeanu, președintele PSD, sugerând că acesta a mințit.

Surprinzător, liderul social-democrat nu a avut nicio reacție publică până acum.

Cristoiu: „Spune multe despre fragilitatea actualei guvernări”

Jurnalistul Ion Cristoiu remarcă faptul că Sorin Grindeanu, care s-a arătat indignat pe rețelele sociale de zvonurile privind eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, a fost practic pus la punct de reprezentanta Executivului.

Grindeanu afirmase că nu există o asemenea decizie convenită în coaliție și că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare. Replica a venit însă prompt de la purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care a confirmat contrariul: plafonarea urmează să fie eliminată de la 1 octombrie.

Practic, observă Cristoiu, aceasta l-a făcut „mincinos” pe președintele PSD, iar lipsa oricărei reacții ulterioare din partea lui Grindeanu ridică mari semne de întrebare.

„În 2023, guvernul PSD-PNL sau PNL-PSD, pentru că e vorba de guvernul condus de Marcel Ciolacu, în cadrul unei înțelegeri între cele două partide adversare, și anume să guverneze o perioadă de timp împreună (…), atunci s-a decis plafonarea adaosului comercial la alimente de bază. Alimentele de bază, cele care intră în coșul zilnic și al căror preț afectează viața omului simplu din România.

La un moment dat, în prețul lor intră un adaos comercial pe care îl pun comercianții. Adaos comercial care, dacă vrea comerciantul, poate să-l pună de, nu știu, să-l tripleze față de prețul de producție. Având în vedere că mulți comercianți făceau speculă și câștigau profit în chip necinstit, prețul alimentelor afectau viața a milioane de români. Atunci s-a decis, deci în timpul când era premier Marcel Cioracu, când guvernul era PSD-PNL, o plafonare a acestui adaos comercial.

Am făcut această introducere pentru a arăta că zilele trecute a apărut zvonul, un zvon care a lăsat impresia că e o știre și anume că guvernul intenționează să renunțe la această plafonare de la 1 octombrie. Sigur că asta înseamnă o creștere uriașă a prețurilor în România, pentru oamenii simpli, pentru milioane de români; în condițiile în care oricum ele au crescut din cauza TVA și din cauza nenorocitelor, iresponsabilelor, imbecilelor măsuri de austeritate luate de Guvernul Ilie Bolojan.

La acest zvon a reacționat imediat domnul Sorin Grindeanu. Pe Facebook, a spus că nu e posibil și că va cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie care nu s-a discutat în coaliție și cu care prezidentul nu pot fi de acord.

I-a răspuns purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, spunând că se va renunța la această plafonare de la 1 octombrie”.

Practic, remarcă Ion Cristoiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului l-a făcut mincinos pe Sorin Grindeanu, iar șeful PSD nu a reacționat în niciun fel.