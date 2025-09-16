Ion Cristoiu: „Ce blestem pe țara asta! După Arogantul, a venit Nevolnicul”

Ion Cristoiu analizează în episodul de marți al „pastilei” zilnice prestația președintelui Nicușor Dan la Antena 3, în interviul pe care l-a acordat luni seară, 15 septembrie. Concluzia reputatului om de presă este următoarea: „Ce blestem pe țara asta! După Arogantul, a venit Nevolnicul”.

Astfel, Cristoiu l-a criticat dur pe Nicușor Dan, catalogând apariția șefului statului drept „un nou eșec de comunicare”.

„Nevolnic cum e, n-a avut curaj”

„Aseară, președintele Nicușor Dan a dat și al patrulea interviu, într-o perioadă foarte scurtă, o săptămână și ceva. Așa cum am spus în «pastilele» anterioare, am fost convins că și cel de-al patrulea va fi tot la Cotruceni. El a fost în studioul Antenei 3, ceea ce îmi spune că Nicușor Dan, nevolnic, așa cum e, n-a avut curaj să-i spună lui Mihai Gâdea că a dat trei interviuri deja și că să mai aștepte”, a remarcat Ion Cristoiu.

Analistul consideră că șeful statului nu a adus nimic nou în intervenția de la A3: „Stimați compatrioți, acest al patrulea interviu a fost la fel de prost ca și celelte trei. Am spus că cele trei interviuri de până acum s-au remarcat prin absența oricărei idei, a oricărui proiect, orice nuanțare. Au fost interviuri la care răspunsul a fost plin de clișee. Același lucru s-a întâmplat și cu al patrulea interviu, ceea ce ne spune că Nicușor Dan nu are nicio treabă cu funcția de președinte, deoarece ar fi fost normal, și dacă era un primar de cătun, să-și dea seama că, după ce ai dat trei interviuri unul după altul, nu mai ai cum să-l dai pe al patrulea, pentru că n-ai ce să spui, că întrebările sunt cam aceleași”.

Unicul element care a atras atenția, spune Cristoiu, a fost întrebarea lui Mircea Badea despre drone, moment pe care jurnalistul îl califică drept „hilar”: „A fost unul dintre cele mai hilare episoade nu doar din România post-decembristă, ci și din istoria recentă a Europei. În rest, președintele n-a spus nimic”.

Nici moderatorul emisiunii, Mihai Gâdea, nu a scăpat de observațiile lui Ion Cristoiu. „La dezastrul care a fost acest interviu, un rol deosebit l-a avut Mihai Gâdea. Norocul nostru, adică norocul, nu știu, al opiniei publice a fost faptul că Mihai Gâdea, neputând face el singur o oră de interviu, în a doua oră a rugat colegii să-i pună întrebări. Au fost întrebări extraordinare puse de Mircea Badea, Sabina Iosub, Cătălina Porumbel, Sabina Preda… Au pus întrebări precise și întrebări incomode, în sensul că nu îi veneau în întâmpinarea nevoiei organice a lui Nicușor Dan de a spune clișee”.