Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: D-ale nevolniciei: Nicușor Dan nu s-a dus la ONU, pentru că trebuia să se uite pe niște legi!

26 sept. 2025, 10:33, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu a vorbit, într-o nouă pastilă despre absența lui Nicușor Dan de la Adunarea Generală ONU. În schimb, președintele a rămas în țară pentru a participa la ședința coaliției și a condus alta a CSAT, dar a purtat și dialoguri cu mai mulți investitori.

„Din câte se știe președintele României nu a fost prezent la sesiunea deosebită a ONU. A fost o sesiune aniversară, o sesiune la care au fost prezenți și activi aproape toți liderii țărilor care alcătuiesc ONU, în frunte cu Donald Trump și această absență a președintelui României a fost cu atât mai gravă, cu cât locul domniei sale a fost ținut de Oana Țoiu, o ministră a noastră de externe, o persoană onestă, corectă, simpluță, ceva genul „rochie de stambă”, îi mai lipsește basmaua, nu depășește nivelul de viziune asupra lumii al unei colhoznice din Uniunea Sovietică dinainte de Al Doilea Război Mondial pentru că după colhoznicele s-au mai luminat cât de cât, soții lor au fost în război și au ajuns în Germania, în Austria, în România și au văzut și ei cum este lumea dincolo de granițele Uniunii Sovietice.

Despre străduințele Oanei Țoiu am luat cunoștință cu toții, ea nu are nicio vină, este o mulgătoare fruntașă ca sa zic așa și unei mulgătoare furuntașe de pe vremea colhozurilor nu poți să îi ceri nici măcar să fie președinte de colhoz, dar dacă o puneau, pe ăștia ce știau, mulgea vaca.

De ce nu s-a dus președintele Nicușor Dan, în România s-au lansat multe presupuneri, eu am făcut pentru că într-adevăr părea enigmatic, inexplicabil, ciudat, mai ales că România avea șansa dacă mergea Nicușor Dan să se mai audă de ea pe acolo, poate se împiedica de scară rulantă și devenea…Și prezent la Digi TV, a răspuns întrebării, care repet, inevitabile de ce nu a fost la sesiunea ONU, iată ce a răspuns, Președintele României cu „R” mare și „P” mare a spus că era nevoie de el în țară și a fost întrebat ce ați făcut în țară. A explicat: „Am făcut o ședință de coaliție”, l-a văzut pe Grindeanu, foarte important, adică de ce să îl vezi pe Trump, îl vezi pe Grindeanu, „Am avut niște discuții cu niște investitori”, niște cu niște face piște, așa, care sunt în România și au diferite…de la divergențe până la oportunități de investiție, „Am avut o ședință CSAT”, și vine acum „M-am uitat pe niște legi care trebuiau promulgate și trimise”.”, a precizat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu a comparat situația Franței care nu are în acest moment Guvern, iar președintele Emmanuel Macron a reușit să ajungă la Adunarea Generală ONU.

„Stimați compatrioți, la ceastă sesiune ONU a fost un domn Emanuel Macron, președintele Franței, care nu are Guvern, se confruntă cu tulburări sociale grave și cu toate acestea s-a dus.”, a mai punctat Ion Cristoiu.

